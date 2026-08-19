Sismo de magnitud 4.8 en Perú ¿hay riesgo de tsunami?

El epicentro del sismo se dio en el océano Pacífico frente al litoral de Perú y las autoridades corroboraron si hay riesgo de tsunami.

Un sismo sacudió este miércoles la región de Lima, Perú, según informó el Instituto Geofísico del Perú. El movimiento registrado a las 5.28 alcanzó una magnitud de 4.8, con epicentro a 42 kilómetros al suroeste de Lurín, en el océano Pacífico, distrito perteneciente a la provincia de Lima.

Según informó el organismo nacional, la profundidad del sismo alcanzó los 42 kilómetros y tuvo una intensidad de nivel III en la escala de Mercalli, ubicado exactamente en la latitud -12,46 y longitud -77,20. Aunque hubo desplazamiento de tierra, no se reportaron daños materiales ni víctimas. Igualmente, las autoridades locales permaneces en alerta ante posibles réplicas o emergencias que deriven del evento.

Desde la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra se informó que el mismo no generó riesgo de tsunami en el litoral peruano, mientras que desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional indicaron que "fue percibido entre leve y moderado por la población" e informó que no se registraron daños.

Terremotos, sismos y el cinturón de fuego Perú forma parte de lo que se conoce como el "Cinturón de Fuego del Pacífico", donde se produce alrededor del 80% de la actividad sísmica a nivel mundial. Ya en el último julio se había registrado una serie de temblores en la región de Junín, vecina de Lima, donde se reportaron cinco víctimas fatales, cientos de damnificados y la destrucción de decenas de viviendas.