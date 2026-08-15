Ola de sismos: cuáles fueron los más fuertes estos últimos meses

Dos terremotos registrados este viernes volvieron a poner el foco sobre la actividad sísmica en todo el mundo. Uno alcanzó una magnitud de 7,6 en la costa de Indonesia, mientras que otro sismo de 4,8 se produjo en Granada, España. Además, hubo otros movimientos de gran intensidad durante los últimos meses.

El terremoto más fuerte de la jornada ocurrió en la costa de Indonesia, en la región de Flores. El movimiento alcanzó una magnitud de 7,6 y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

Este viernes un sismo sacudió Granada, horas después del terremoto en Indonesia.

El sismo se produjo a las 16:58:21 del 14 de agosto y su escasa profundidad favoreció fuertes niveles de sacudida en las zonas próximas al epicentro y en las islas cercanas.

Otro de los movimientos registrados este viernes ocurrió en Granada, España. Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el temblor alcanzó una magnitud de 4,8 y tuvo su epicentro a 2 kilómetros de Alhendín, en la provincia de Granada.

El movimiento ocurrió alrededor de la 1:04, hora local española, y se registró a cero kilómetros de profundidad, por lo que fue prácticamente superficial. El episodio se produjo en un contexto de actividad sísmica sostenida en la zona durante las últimas semanas.

Los cinco terremotos más importantes de los últimos meses

Colombia: un terremoto de 7,4

El 10 de agosto, Colombia registró un terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en el departamento de Chocó, cerca de San José del Palmar.

El movimiento fue percibido en gran parte del país y provocó evacuaciones y operativos de emergencia. Según el balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), dejó 287 muertos.

Japón: un sismo de 7,1 y alerta de tsunami

El 28 de julio, un terremoto de magnitud 7,1 sacudió la región de Kumamoto, en la isla de Kyushu. El movimiento tuvo una profundidad cercana a los 10 kilómetros y en algunas zonas alcanzó la intensidad máxima de 7 de la escala japonesa.

Las autoridades activaron los protocolos de emergencia y emitieron una alerta de tsunami para el mar de Ariake y el mar de Yatsushiro. También se reportaron cortes de electricidad, incendios, daños en rutas y puentes y derrumbes.

Fuerte terremoto en México

El 17 de julio, un terremoto de magnitud 7,4 tuvo epicentro en Chiapas, cerca de Ciudad Hidalgo. El movimiento fue percibido en distintos puntos del sur y sureste mexicano.

Protección Civil activó los protocolos de emergencia y realizó un relevamiento de la zona. En las primeras evaluaciones oficiales no se habían detectado daños importantes ni víctimas.

Dos terremotos consecutivos en Venezuela

El 24 de junio, Venezuela registró dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 con apenas segundos de diferencia. Los movimientos afectaron especialmente al norte del país, incluida Caracas y el estado de La Guaira.

Los sismos provocaron daños en viviendas, edificios e infraestructura y generaron una extensa secuencia de réplicas. Un informe del Banco Mundial estimó unos 19.600 millones de dólares en daños físicos directos.

Según el balance oficial, los terremotos dejaron por lo menos 5.546 muertos y 16.740 heridos.

Filipinas: un terremoto de 7,8

Por último, el 8 de junio Filipinas registró un terremoto de magnitud 7,8 frente a las costas de Sarangani, en Mindanao. El movimiento provocó daños en edificios y rutas y dejó víctimas fatales. Además, las autoridades emitieron una alerta de tsunami para sectores costeros del sur del país.

Además, en los últimos meses también se registraron terremotos en otros países como Chile, en un contexto de fuerte actividad sísmica en distintas partes del mundo.