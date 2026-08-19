Quién es Mark Walter, el exdueño de los Lakers que es investigado en EE.UU. y tiene vínculos argentinos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) investigan préstamos y operaciones financieras vinculadas al empresario Mark Walter , CEO de Guggenheim Partners y líder del holding TWG Global . La pesquisa busca determinar si existieron irregularidades en el manejo de fondos pertenecientes a compañías de seguros bajo su control. Un relevamiento interno detectó entre US$16.000 millones y USD 20.000 millones en préstamos que no habían sido declarados ante los reguladores de Delaware .

Según la información publicada por The Wall Street Journal, el foco está puesto en las aseguradoras Delaware Life, Clear Spring y EquiTrust , todas vinculadas con negocios controlados por Walter. Los investigadores intentan establecer si el empresario y sus compañías cometieron fraude o encubrieron conexiones financieras. La revisión alcanza préstamos concedidos a empresas afiliadas a través de una red de intermediarios. En septiembre de 2025, Walter y empleados de su entorno entregaron sus dispositivos electrónicos después de que agentes federales interceptaran su avión privado en Chicago.

Los reguladores permiten que las aseguradoras otorguen préstamos a entidades relacionadas con sus propietarios, pero esas operaciones deben ser informadas y respetar determinados límites. De acuerdo con el material incorporado a la investigación, las aseguradoras controladas por Walter habrían canalizado fondos hacia empresas afiliadas mediante diferentes sociedades e intermediarios.

Entre las compañías bajo análisis aparece ABS Capital Company LLC (ABS Capco) , fundada por exejecutivos argentinos de Guggenheim Partners. La firma habría funcionado como uno de los canales para derivar dinero desde las aseguradoras hacia otros negocios del empresario. Durante este año, EquiTrust prestó US$500 millones a diez compañías creadas por el argentino Federico Hermida , directivo de ABS Capco. Los fondos pasaron por sociedades de responsabilidad limitada cuya propiedad y beneficiarios resultaron difíciles de identificar.

También aparecen en las operaciones Amistad Financial, Bradford Allen y Hudson Trading, compañías que recibieron o distribuyeron préstamos de origen similar. Según la información disponible, los investigadores analizan si esas operaciones incumplieron los requisitos de divulgación establecidos para el sector asegurador. Por el momento, no existen procesamientos ni acusaciones formales contra Walter por esta investigación.

Los antecedentes de la investigación

El entorno empresarial de Walter ya había quedado bajo revisión de los organismos estadounidenses. En 2016, un abogado de compliance de Guggenheim Partners detectó que algunas inversiones personales del empresario se financiaban a través de ABS Capco. La SEC recibió denuncias de empleados y exempleados sobre operaciones de “autopréstamo” y transferencias entre aseguradoras, aunque aquella investigación fue archivada en 2019.

El actual expediente tomó impulso después de una denuncia interna sobre posibles irregularidades contables relacionadas con un acuerdo de financiación en Medio Oriente. Esa información llevó a revisar los vínculos entre ABS Capco y otras compañías utilizadas para canalizar préstamos hacia empresas de Walter.

Quién es Mark Walter y cuáles son sus negocios

Walter, de 66 años, es CEO de Guggenheim Partners, una firma de inversión y asesoría que administra más de USD 305.000 millones en activos. También cofundó TWG Global junto con Thomas Tull, un holding con negocios financieros, de seguros, tecnológicos y deportivos. Según Forbes, su patrimonio personal alcanza los US$7.300 millones.

Tras el avance de la investigación federal, el empresario inició una reestructuración financiera. Delaware Life acordó desprenderse de hasta US$6.500 millones en activos afiliados, mientras Clear Spring redujo en US$90 millones sus transacciones relacionadas. En conjunto, las operaciones buscan reducir un fondo superior a US$20.000 millones en préstamos que ambas aseguradoras reconocieron como afiliados no revelados.

La conexión argentina de la investigación

La relación con empresarios argentinos se remonta varios años. En 2017, Bloomberg informó que la SEC revisó los vínculos de Guggenheim Partners con Diego Ball, cuyas compañías habían realizado casi US$1.000 millones en operaciones con la firma estadounidense. Entre esas transacciones apareció un préstamo de US$100 millones respaldado por participaciones en 17 sociedades de responsabilidad limitada.

En el entramado también figura Juan Ball, co-chairman de ABS Capital Company desde 2015 y exdirectivo de Guggenheim Partners Latin America. ABS Capco, firma vinculada a Ball, participó junto con Walter en la compra de una residencia valuada en US$85 millones en Malibú. El empresario argentino también tuvo vínculos con compañías como Lehman Brothers, Bear Stearns y Santander Securities.