El engaño detrás del brillo: por qué comprar una joya no es una inversión

Empiezo por una escena común, entro al supermercado y compro un kilo de carne. Nadie diría que invertí en carne, sólo la adquirí para comerla, y eso se llama consumo. Es decir, se obtiene un bien y se lo agota. La carne se cocina, se come y desaparece. Al día siguiente no queda nada, salvo el recuerdo de la cena.

La inversión es otra cosa, porque se debe apartar algo que sobra y guardarlo. Se conserva con la esperanza de que ese algo conserve su valor con el tiempo. Se espera, si hay suerte, que ese valor crezca. Por eso nadie invierte en aquello que se pudre, y por ejemplo no compra manzanas y las deja madurar sobre la mesa esperando ganancia. La manzana se ablanda, se oscurece y se pierde. Lo perecedero no es una inversión, sino una compra que envejece.

Con esta distinción sencilla podemos entrar al asunto verdadero. Mucha gente confunde dos objetos que se parecen y son distintos: la joya con el oro. Los dos brillan, son caros y se guardan en una caja. Sin embargo pertenecen a mundos diferentes, y ese error cuesta dinero.

Digamos primero qué es el oro. Este metal es una materia prima, como el trigo o el petróleo. Se mide por peso, se cuenta en onzas y en gramos. Y una onza de oro puro es igual a cualquier otra onza de oro puro . Esa igualdad tiene un nombre técnico y hermoso, fungibilidad. Significa que una unidad reemplaza a otra sin pérdida alguna. El mundo entero cotiza el oro cada día y a cada hora. Cualquiera puede conocer su precio en un instante y puede venderlo de inmediato y en casi cualquier lugar. Por este motivo los bancos centrales guardan oro en sus bóvedas. A fines de 2025 este metal representó cerca del 27% de las reservas oficiales del Banco Central Europeo, por encima de los bonos del tesoro estadounidense. El oro es, con todas sus subas y sus bajas, una reserva de valor.

En enero de 2026 este tocó un máximo histórico cercano a los $5.589 dólares por onza y hacia julio de ese mismo año bajó a unos $4.155 dólares. Cayó cerca de una cuarta parte desde su cima, y sin embargo seguía por encima del año anterior. El oro es un refugio inquieto, no una promesa fija. Aun así, cuando uno lo vende, nada se pierde por el camino salvo una comisión pequeña.

La joya es otra criatura, y ahora se ve la diferencia. Una piedra preciosa de marca no es oro y en su precio conviven muchas cosas a la vez. Está el metal, y su parte suele ser pequeña. Luego están las piedras, que a veces valen mucho y a veces poco. También está el trabajo del artesano, que es real y admirable, y el nombre de la casa que se paga muy caro. Allí se incluye el alquiler de la tienda en la avenida elegante, con el sueldo del vendedor y el anuncio en la revista. Todo eso se suma y forma el precio final.

Así, en la alta joyería el sobreprecio ronda entre el 250 y el 300% sobre el costo real de materiales y de mano de obra. Dicho de otro modo, una pieza que cuesta $3.000 dólares esconde acaso mil dólares de valor propio. El resto es margen del negocio, y ese margen no viaja con el comprador a su casa.

La prueba llega el día en que uno intenta vender, ahí aparece la verdad sin cortesía. Quien compra la joya usada no paga el sobreprecio de la tienda, sino el metal por su peso y la piedra por su calidad. Por eso la reventa suele devolver entre el 20 y el 60% de lo pagado. En la práctica uno recupera casi siempre la mitad o menos. Sucede lo mismo que con un automóvil nuevo, porque pierde una parte grande de su valor apenas sale del salón. Así, la joya pierde su margen apenas sale de la vitrina.

Existe además una trampa amable que engaña a muchos. La tasación del seguro no es el valor de reventa. Esta mide cuánto costaría reemplazar la pieza en una tienda, por lo tanto, suele estar inflada dos o tres veces sobre el precio real de venta. El papel declara una cifra alta y el mercado ofrece una cifra baja. Confundir esos dos números es mezclar el deseo con el hecho.

La cuestión es que la gente compra joyas para mostrarlas, y esto es del todo legítimo. Una alhaja adorna, distingue, celebra un amor o una fecha. El problema empieza cuando el comprador se miente a sí mismo, compra para lucir y después dice que invirtió. La palabra inversión funciona como un pretexto elegante, para justificar el gasto ante los demás y ante uno mismo. El pretexto puede dejar de serlo y volverse motivo. Entonces la persona compra cada vez más, convencida de que atesora valor, pero en verdad posee un espejo caro que le devuelve su propia imagen.

Este engaño se vuelve más peligroso en el tiempo que viene. Muchos presienten los cambios que traerá la regulación de la inteligencia artificial. Temen por sus empleos, sus ahorros y el valor de lo que poseen. Buscan entonces algo firme donde guardar lo suyo. Ese instinto es sano y también muy antiguo, pero el instinto elige mal cuando confunde los objetos. Quien quiere resguardar valor y compra joyas de marca no se protege, porque sólo compra belleza y paga por ella el precio de una pérdida futura.

El oro conserva valor y la joya conserva un recuerdo. Las dos cosas son legítimas si se las llama por su nombre. Entre tanto, quien busca belleza que compre la joya y la disfrute sin excusas. Quien busca resguardo que compre oro o cosas que de verdad lo guarden. Lo grave no es gastar, porque es humano y a veces feliz. Lo problemático es creer que uno invierte cuando apenas consume. El error no está en el brillo, sino en el nombre que le damos.

Las cosas como son.

Mookie Tenembaum aborda temas de tecnología como este todas las semanas junto a Claudio Zuchovicki en su podcast La Inteligencia Artificial, Perspectivas Financieras, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas.