Argentina acelera con la tokenización de activos: se abren oportunidades en el mercado del oro

La tokenización de activos dejó de ser una experiencia vinculada exclusivamente al universo cripto y ya se incorporó al mercado de capitales argentino . Desde que la Comisión Nacional de Valores (CNV) avanzó en 2025 hacia un régimen que permite representar digitalmente valores negociables mediante tecnología blockchain comenzó a ampliarse el universo de instrumentos alcanzados, entre los cuales destaca las inversiones en oro a través de tokens lanzadas en las últimas semanas.

Para la CNV la representación digital no crea un nuevo valor negociable, sino que constituye una nueva forma de representar un instrumento que ya debe cumplir con las normas del mercado de capitales. De esta manera, el token puede mantener la misma validez y funcionalidad regulatoria que su representación tradicional.

El avance regulatorio argentino se produce en un mercado internacional que ya muestra un crecimiento significativo. Julián Colombo, director de Bitso para Sudamérica , señaló que el valor de los activos del mundo real distribuidos on-chain pasó de unos US$ 4.660 millones en 2024 a cerca de US$ 36.000 millones en 2026. Más de 100 gestores de activos participan de este mercado, entre ellos BlackRock y Franklin Templeton.

Las estimaciones sobre su evolución difieren según la metodología utilizada, pero las proyecciones de la industria apuntan a un mercado de cientos de miles de millones de dólares hacia 2030. Bonos del Tesoro, fondos de inversión, bienes raíces, materias primas y acciones aparecen entre los activos que pueden incorporarse a esta infraestructura.

Para Fernando Ors, presidente de Reental , el cambio argentino no debería ser entendido solamente como un proceso de desregulación, sino que el país incorporó la tokenización al mercado de capitales y permitió que el token funcione como otra forma de representar un valor negociable, con un marco legal específico.

El concepto modifica la relación entre el inversor y activos que históricamente tuvieron barreras de entrada elevadas. La posibilidad de fraccionar una inversión reduce los montos mínimos y puede facilitar la transferencia de activos que tradicionalmente presentan baja liquidez.

El atractivo para los inversores argentinos

La principal ventaja que destacan los operadores del sector es el acceso. Un inmueble, un proyecto productivo, un fondo o un instrumento de crédito puede dividirse en unidades digitales más pequeñas, lo que permite que una mayor cantidad de inversores participe de una determinada inversión.

Colombo señala que la tokenización permite fraccionar activos, reducir los montos mínimos y simplificar procesos que históricamente involucraron una mayor cantidad de intermediarios. En el mercado argentino, esta característica puede adquirir una relevancia particular por la búsqueda de dolarización y diversificación de las carteras.

Ors también destaca la posibilidad de convertir activos que tradicionalmente exigían tickets elevados y plazos de inversión extensos en instrumentos fraccionables y transferibles. Desde su perspectiva, el proceso puede reducir los mínimos de entrada, los costos operativos y los tiempos de salida.

La industria ya comenzó a ofrecer productos concretos en la Argentina. Bitso incorporó los denominados xStocks, instrumentos que permiten obtener exposición al precio de más de 50 acciones y ETF estadounidenses, entre ellos Apple, Tesla, Nvidia y el índice S&P 500.

Estos activos pueden adquirirse de manera fraccionada desde US$5 y operar con dólares digitales como USDC o USDT, sin necesidad de abrir una cuenta adicional en un bróker. Cada token cuenta con respaldo 1 a 1 del activo subyacente custodiado por el emisor. No obstante, el token no equivale a la compra directa de una acción y no otorga derechos políticos sobre la compañía.

El interés de los usuarios argentinos, según Bitso, se intensificó desde el lanzamiento de estos productos en abril de 2026. La incorporación de SpaceX a la oferta de instrumentos fue presentada por la compañía como un ejemplo de la demanda existente por acceder a oportunidades de los mercados globales.

Oro tokenizado

El oro es un activo que ya pisa fuerte en el uso de la infraestructura de tokenización. Bitso anunció ya dos opciones. PAXG y XAU son dos tokens respaldados por oro físico. Cada token completo representa una onza troy de oro y puede adquirirse de manera fraccionada.

Bitget Wallet, por su parte, también incorporó una propuesta vinculada con el oro tokenizado. Federico García Ferrando, gerente regional de Crecimiento de Bitget Wallet, destacó que esta modalidad combina el respaldo de un activo tradicional de reserva de valor con las características de una infraestructura digital, como la posibilidad de comprar fracciones, transferirlas y operar desde una billetera. La compañía también desarrolló Assetback, una función que permite convertir el cashback de compras en oro tokenizado.

Otro actor que ingresó al mercado argentino es Prosegur Crypto. La compañía lanzó Prosegur Digital Gold, una plataforma para comprar oro tokenizado respaldado en un 100% por oro físico bajo custodia de la empresa. Cada token representa el equivalente a un gramo de oro físico certificado, almacenado en instalaciones de alta seguridad y sometido a auditorías periódicas. Las operaciones quedan registradas mediante blockchain, lo que permite verificar y seguir la trayectoria de los activos.

El esquema contempla la compra y almacenamiento de lingotes por parte de Prosegur Crypto. Por cada lingote se generan 1.000 tokens respaldados físicamente por el metal custodiado. Los activos digitales utilizan almacenamiento en frío y mecanismos de seguridad física y criptográfica.

Una oportunidad para América Latina

Débora Carrizo, CEO de R3al Blocks, puso en valor el debate sobre tokenización en el Foro Económico Mundial de Davos 2026, donde se incorporaron sesiones específicas sobre el futuro de la tokenización y las stablecoins y apunta que se trata de una señal de que blockchain dejó de ser considerado solamente como una infraestructura propia del ecosistema cripto y comenzó a discutirse como parte de la futura infraestructura financiera. En Davos participaron representantes de bancos centrales, entidades financieras, infraestructura de mercados y compañías del sector tecnológico.

Para América Latina, la oportunidad está vinculada con la existencia de grandes cantidades de activos reales, entre ellos minerales, commodities, energía y tierras productivas, que presentan dificultades de acceso y liquidez. La tokenización puede crear mecanismos para fraccionarlos y ampliar la base de inversores.

En esa línea, Ors considera que la Argentina puede posicionarse como uno de los referentes de la tokenización en América Latina si logra mantener un marco regulatorio que otorgue seguridad jurídica sin limitar la innovación. El país cuenta, según su análisis, con capacidades tecnológicas y emprendedoras que pueden favorecer ese desarrollo.

El desafío para la Argentina ya no pasa solamente por permitir la tokenización. La regulación comenzó a definir las condiciones para que los activos digitales formen parte del mercado de capitales formal. El próximo paso será determinar qué volumen de operaciones puede alcanzar el nuevo mercado, qué activos lograrán mayor aceptación y si la reducción de los costos y de los montos mínimos de inversión consigue ampliar de manera efectiva el acceso al mercado de capitales.