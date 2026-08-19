El Gobierno prevé que la inflación de agosto perforará el piso del 2 % y buscar la tendencia a la baja

Tras la difusión del dato de inflación mayorista del Indec, el Gobierno se muestra optimista respecto de lo que puede arrojar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, con la expectativa puesta en un número inferior al 2%. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, sostuvo que el equipo económico prevé un IPC más bajo que los de junio y julio, que habían marcado 1,9% y 2,1% respectivamente. El registro oficial de agosto se conocerá el 10 de septiembre.

"Seguimos viendo una reducción de la inflación. Los analistas que están publicando mediciones de alta frecuencia para agosto son bastante auspiciosos", afirmó el funcionario durante una conferencia organizada por la Fundación FIEL. En esa línea, agregó: "Pareciera que vamos a tener una tasa de inflación menor a la de julio, que tuvo factores transitorios, pero también probablemente menor a la de junio".

Con esas declaraciones, el titular del BCRA reafirmó la apuesta oficial de sostener la variación mensual por debajo del 2% de aquí en adelante. "Las presiones que vimos en el primer trimestre, que considerábamos temporarias, resultaron ser temporarias y dejaron de ejercer presión en el segundo semestre", explicó.

El dato mayorista que disparó el optimismo Las declaraciones llegaron después de que el INDEC publicara la evolución de los precios mayoristas. Según el organismo, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) subió 0,8% en julio, acumuló 16,6% en los primeros siete meses del año y marcó una variación interanual del 31,1%.

El alza mensual respondió sobre todo a los productos nacionales, que aumentaron 0,8%, mientras que los importados avanzaron 0,5%. Dentro del segmento nacional, los mayores aportes al índice llegaron de los productos agropecuarios, las sustancias y productos químicos, los vehículos automotores y los alimentos y bebidas.