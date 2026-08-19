"No podemos poner un policía al lado de cada conductor": la postura del Gobierno ante las muertes viales

En junio, el Gobierno de Mendoza aseguró que las víctimas fatales en siniestros viales habían disminuido en lo que iba de 2026 respecto del mismo período de 2025 . Según los datos difundidos en ese entonces, entre el 1 de enero y el 9 de junio se habían registrado 50 víctimas fatales en el lugar del hecho, frente a 60 en igual período de 2025. El Ejecutivo presentó esa cifra como el registro más bajo de los últimos cuatro años.

Sin embargo, las estadísticas quedaron bajo la lupa después de una serie de tragedias viales ocurridas en las últimas semanas. Mendoza quedó conmocionada tras el siniestro que tuvo lugar el pasado domingo en la Ruta 60, en Maipú, que dejó cuatro víctimas fatales . Oscar Aníbal "Chacha" Fernández Mercau murió mientras era trasladado en una ambulancia; Rosario y Juana Masó fallecieron en el Hospital Central, mientras que su madre, Ariadna Trillar, murió este martes en el Hospital Perrupato.

En diálogo con "MDZ Club" de MDZ Radio, la ministra de Seguridad, Mercedes Rus , defendió las estadísticas oficiales y aseguró que Mendoza registra una baja en las muertes por siniestros viales. Ante la consulta sobre los fallecidos que no mueren en el lugar del hecho, explicó que también son contabilizados, aunque esos datos se consolidan a fin de año con la información que aporta el sistema de salud.

Al referirse a las causas de los siniestros, Rus sostuvo que " el 90% de los resultados fatales tienen que ver con negligencia de las personas " y reclamó mayor responsabilidad a los conductores.

Meses atrás, el Gobierno anunció que "Mendoza alcanzó el menor registro de víctimas fatales de los últimos cuatro años". Según detallaron, entre el 1 de enero y el 9 de junio, se registraron 50 víctimas fatales en el lugar del hecho. Para el mismo periodo de 2025 se habían registrado 60 decesos.

Ahora, Rus aclaró que las estadísticas también contemplan a las personas involucradas en siniestros viales que posteriormente fallecen en hospitales, aunque explicó que esos datos se consolidan a fin de año.

"La información con los fallecidos en hospitales se consolida en diciembre o durante los primeros días de enero. Pero ya tenemos una proyección, con datos del Observatorio de Seguridad Vial, que marca una baja de víctimas fatales del 18%. Por supuesto que tendremos que consolidarlo a fin de año, pero hay menos muertes por siniestros viales", indicó.

El pedido de conciencia

Entre las causas de los siniestros viales, la ministra de Seguridad aseguró que el "90% de los resultados fatales tienen que ver con negligencia de las personas". En esta línea, llamó a militar la conciencia y la educación vial.

"Necesitamos mucha más responsabilidad social en lo que tiene que ver con la seguridad vial. También un entendimiento de que algunas cuestiones que parecen menores no lo son, si me distraigo con el celular, el sobrepaso de una línea amarilla o la velocidad, aumentan las posibilidades de ocasionar resultados fatales", resaltó Rus.

Además, afirmó que desde el Ministerio han aumentado los controles y sumado herramientas, pero advirtió que no pueden "poner un policía al lado de cada conductor".

El Gobierno asegura que aumentaron los controles de alcoholemia a los conductores de Mendoza. Prensa Gobierno de Mendoza

"Nos hemos puesto en agenda militar la conciencia y la educación vial. Aumentamos los controles, trabajamos muy bien con preventores viales, generamos mejores herramientas, sumamos más alcoholímetros, incorporamos radares, focalizamos en qué queremos controlar. Ahora, la verdad es que no podemos poner un policía al lado de cada conductor. Es fundamental la responsabilidad de cada uno", enfatizó.

Consultada por el estado de las rutas de Mendoza, Rus coincidió en que muchas de ellas están en mal estado, pero afirmó que "no es lo determinante".

"Cuando vemos las estadísticas, esto no es lo determinante. Lo determinante son estas negligencias. De todas maneras, todo hace a la seguridad vial", concluyó.