Vouchers Educativos: qué pasa si tenés cuotas escolares impagas

Los Vouchers Educativos tendrán un cambio importante para las familias que tengan cuotas escolares impagas . El Gobierno modificó de manera transitoria las condiciones del programa para evitar que las deudas con los colegios provoquen la suspensión o pérdida del beneficio.

A través de la Resolución 5055/2026, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno suspendió durante todo 2026 la aplicación del artículo 14 y del inciso e del artículo 21 del Reglamento General del Programa de Asistencia Vouchers Educativos.

El Gobierno eliminó dos reglas de los vouchers educativos que establecían consecuencias para quienes acumulan cuotas escolares sin pagar. Foto: DGE

Con esta medida, esas reglas quedan suspendidas en lo que queda del año. El objetivo es evitar que las dificultades económicas de las familias terminen afectando la continuidad escolar de los alumnos que reciben la asistencia.

Quiénes pueden cobrar los Vouchers Educativos 2026

El programa de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano está destinado a familias que tengan hijos o menores a cargo de hasta 18 años que vayan a colegios privados con por lo menos un 75% de aporte estatal.

Además, deben cumplirse una serie de requisitos:

Los alumnos deben ser de nivel inicial, primario o secundario.

Los ingresos del grupo familiar no pueden superar los siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

El estudiante debe ser alumno regular.

El adulto responsable debe ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal en el país durante al menos dos años y DNI.

El beneficio es compatible con otras prestaciones sociales otorgadas por el Estado.

Hasta cuándo se cobran los Vouchers Educativos

Los Vouchers Educativos son una asistencia económica temporal destinada a ayudar a las familias a afrontar el pago de las cuotas de colegios privados.

Para la convocatoria 2026, el beneficio se otorga durante todo el ciclo lectivo, es decir hasta diciembre inclusive.

Cómo saber si cobrás el Voucher Educativo 2026

Los beneficiarios pueden consultar el estado de la solicitud y la información relacionada con el programa a través de la plataforma oficial de Vouchers Educativos.

Para hacer la consulta hay que ingresar con el usuario y la contraseña de Mi Argentina. Desde allí se puede revisar el estado de la solicitud y, cuando corresponda, los datos vinculados con el cobro del beneficio.