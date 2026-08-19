Cuánto cuesta criar a un hijo en Argentina y cuál es la edad más cara

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió este martes la Canasta de Crianza correspondiente a julio y reveló cuánto cuesta mantener a un hijo menor según su edad. El valor más alto se registró en el grupo de entre 6 y 12 años, en un mes donde la inflación fue del 2,1%.

El costo mensual de la crianza se define según el grupo etario. De acuerdo con el informe del INDEC, los valores fueron:

De esta manera, el mayor costo correspondió a los chicos de entre 6 y 12 años, seguidos por el grupo de 1 a 3 años.

Esto costó criar a un hijo en julio según el Indec. Foto: Indec

El indicador contempla dos componentes principales. Por un lado, calcula el costo de los bienes y servicios esenciales para la crianza, como alimentos, vestimenta, educación y otros gastos. Por otro, el valor del tiempo destinado al cuidado.

En julio, el costo mensual para cubrir bienes y servicios fue:

Menores de un año: $177.233.

De 1 a 3 años: $228.850.

De 4 a 5 años: $291.467.

De 6 a 12 años: $361.566.

A estos montos se suma el costo del cuidado, que fue:

Menores de un año: $368.450.

De 1 a 3 años: $421.086.

De 4 a 5 años: $263.179.

De 6 a 12 años: $335.702.

Esta cuenta es clave para tomar como referencia para la economía diaria. De hecho, es la que utiliza el Poder Judicial como referencia en los procesos vinculados con las cuotas alimentarias.

Cómo calcula el Indec la Canasta de Crianza

Para determinar el costo de los bienes y servicios, el Indec toma como referencia la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA), que el organismo publica mensualmente para medir la pobreza.

La CBT contempla tanto los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos energéticos mínimos como otros bienes y servicios no alimentarios, entre ellos vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda.

En el caso del costo del cuidado, el organismo estima primero la cantidad de horas necesarias para cada tramo etario. Por mes, se consideran:

Menores de un año: 147 horas.

De 1 a 3 años: 168 horas.

De 4 a 5 años: 105 horas.

De 6 a 12 años: 68 horas.

Después, esas horas se valorizan tomando como referencia la remuneración correspondiente a la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

De esta manera, el indicador busca reflejar cuánto cuesta cubrir tanto los gastos directos de los chicos como el tiempo necesario para su cuidado y funciona como una referencia para determinar las obligaciones alimentarias.