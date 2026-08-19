La alarmante persistencia de los siniestros viales en Mendoza y el llamado a tomar conciencia

La sucesión de siniestros viales con víctimas fatales registrada en los últimos días volvió a poner el foco en la seguridad vial en Mendoza. Roberto Tomassiello, especialista en Ergonomía, Transporte y Seguridad Vial y profesor de la UNCuyo, advirtió sobre la necesidad de revisar las conductas al volante y sostuvo que la concientización debe ser permanente.

“En los últimos días, la cantidad de hechos luctuosos que han sucedido en cuanto a la siniestralidad vial es más que preocupante porque son varios los fallecidos, creo que cerca de cinco en total en pocos días, en horas prácticamente, lo cual nos indica que hay que repensar algunas cosas y lo principal acá es la toma de conciencia de quienes conducimos, de todos los que usamos el espacio público para movernos”, expresó Tomassiello en la 105.5 FM MDZ Radio.

El especialista señaló en MDZ Club que las características actuales de los vehículos pueden contribuir a una menor percepción de la velocidad. “Cada día hay más vehículos, los vehículos son más rápidos, más silenciosos, tienen mucho menos nivel de vibraciones, por lo cual la velocidad prácticamente no se percibe, uno no la siente, y no toma conciencia de que para frenar es muy importante una cierta distancia”.

“Por más que se han mejorado los sistemas de freno, cuando uno va a una cierta velocidad, la inercia propia del vehículo requiere de que se necesite una distancia considerable a medida que aumenta la velocidad”, explicó.

También apuntó contra determinadas maniobras que, según sostuvo, forman parte de situaciones que se observan cotidianamente . “Tampoco tomamos conciencia de las imprudencias, por ejemplo adelantarnos en lugares donde no podemos porque hay una línea amarilla que nos está indicando que en esa zona no podemos invadir la otra mano porque puede venir algún vehículo por el sentido opuesto de circulación, y esas son algunas de las cosas que vemos a diario en nuestros caminos, en nuestras rutas”.

La Ruta 60 y el respeto de las señales

Al referirse al siniestro ocurrido en la Ruta 60, Tomassiello aclaró que serán los peritos quienes determinen las circunstancias del hecho, aunque aportó su experiencia sobre ese corredor.

“La Ruta 60 yo la he transitado innumerable cantidad de veces, hace algo más de 10 años que se repavimentó toda desde Junín hasta el cruce de Urquiza en Coquimbito”, sostuvo, y agregó que “el pavimento he visto circulando no hace tanto, que está en muy buenas condiciones, con buena demarcación horizontal y señales verticales”.

Según explicó, la velocidad constituye uno de los principales factores a tener en cuenta. “Es una ruta que si no me falla la memoria, los carteles verticales dicen que no se debe circular a más de 60 km por hora”, indicó. Sin embargo, afirmó: “La cantidad de veces que he pasado por ahí, realmente van a mucha más velocidad de lo que indican los carteles, hay vehículos que fácilmente van a 100, 120 km por hora en esa ruta”.

“Creo que hay que tomar conciencia también de que las señales se tienen que respetar, y esto es una condición fundamental en la conducción, me guste o no me guste, si estoy de acuerdo o no con el tipo de velocidad que han puesto como máxima, pero cuando la señal está yo la tengo que respetar”, remarcó.

Tomassiello además describió una característica particular de la Ruta 60: “No es una ruta peligrosa bajo ningún aspecto en cuanto a que no hay curvas cerradas, realmente es una ruta casi recta en casi toda su trayectoria, y cuando hay curvas son curvas bastante abiertas”.

Pero advirtió sobre la presencia de accesos secundarios vinculados a la actividad productiva. “Es una ruta que tiene una condición especial, que es que hay muchas calles secundarias por donde habitualmente sale la producción agrícola de la zona, hay muchas chacras, viñedos en toda esa zona entre Maipú y Junín, y por lo tanto hay que tener cuidado”.

Educación, controles y continuidad

Para el especialista, la respuesta frente a la persistencia de los siniestros requiere trabajar sobre distintos frentes. “Fundamentalmente, cuando hablamos de seguridad vial, tenemos que apoyarnos en tres elementos fundamentales. Uno es la concientización”, sostuvo.

“Quienes conducimos tenemos que entender de que hay un respeto por la vida de los demás, que tengo que hacerlo bajo ciertas condiciones que no pongan en riesgo ni la propia integridad física ni la de los que circulan cerca, y eso empieza desde la escuela”.

En ese sentido, reclamó una mayor continuidad de la educación vial. “Yo creo que la educación vial tiene que dejar de ser algo para los ratos libres en la escuela, y tiene que comenzar a ser en serio una meta que se coloque para que se pueda emprender en todos los niveles de la educación”.

También destacó la importancia de los controles y las sanciones. “He visto últimamente que ya están controlando con radar en algunos caminos de la provincia”, señaló, y consideró que “eso es muy importante”.

“Pero, por otro lado, más allá de los controles, también están las sanciones que deben ser más profundas, más importantes a los efectos de que se tome conciencia de lo que significa utilizar una ruta que es un lugar común por donde circulamos todos”.

Tomassiello sostuvo que Mendoza ha registrado mejoras, aunque cuestionó la falta de continuidad de las políticas de seguridad vial. “Hemos mejorado, pero siempre digo que lo hacemos de modo espasmódico, porque es como que sobrevienen determinados siniestros como estos casos que hemos visto en los últimos días, y entonces se habla del tema”.

“Esa forma espasmódica, como digo, de implementarlo es lo que no da resultado efectivo, porque lo que da resultado es la continuidad de la sección”, afirmó.

Y concluyó: “Emprender algo y hacerlo cada vez con mayor profundidad, con mejoramiento, pero hacerlo permanentemente. Si yo lo hago ahora y después hasta dentro de cinco años no toco el tema, vamos a volver a tener problemas”.