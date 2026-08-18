Sorpresa total: una reconocida figura está embarazada y espera su primer hijo tras dos años de relación

La primicia se conoció en las últimas horas y generó gran repercusión. Los detalles de cómo se enteró, el viaje imprevisto y la particular historia detrás de la búsqueda.

El mundo del espectáculo sumó una noticia que sorprendió a todos: una figura se encuentra transitando su décima semana de gestación. La novedad trascendió este lunes feriado en LAM (América TV) y rápidamente acaparó la atención de los portales y redes sociales.

De acuerdo con los datos que salieron a la luz, la protagonista de esta historia es Estefanía Berardi, bailarina y expanelista del programa. La modelo se enteró de la noticia tras notar un retraso en su ciclo, motivo por el cual decidió realizarse un test hogareño. El momento quedó registrado en un video grabado por ella misma.

La confirmación llegó en un contexto particular, ya que coincidió con los preparativos de un viaje al exterior de su pareja debido a compromisos laborales vinculados a un evento internacional de gran magnitud. Antes de que él partiera, ambos pudieron celebrar juntos la noticia que luego fue comunicada formalmente a sus respectivos círculos familiares, tanto en Buenos Aires como en el resto de sus allegados.

El trasfondo de la búsqueda y los detalles del vínculo La pareja, que comparte la misma edad (36), lleva consolidada una relación amorosa de casi dos años. El padre del bebé se llama Felix Orsatti, un empresario de perfil alejado de las cámaras.

La pareja celebra la llegada de su primer hijo. IG @estefaniaberardi Un dato que llamó especialmente la atención en torno al proceso de gestación fue una decisión previa que la mediática había tomado años atrás respecto a su fertilidad. En su momento, la modelo e influencer había optado por someterse a un procedimiento de congelamiento preventivo de óvulos como previsión a futuro. Sin embargo, según se supo en las últimas horas, finalmente la naturaleza hizo lo suyo y ese método de respaldo no resultó necesario.