Desde la cama y con grandes declaraciones de amor: Camilota celebró seis meses de relación con su novia
La mediática compartió la intimidad de su festejo de medio año de noviazgo con su pareja y no escatimó en detalles.
Camila Deniz, conocida como Camilota, atraviesa uno de sus momentos más dulces a nivel personal y decidió gritarlo a los cuatro vientos. La mediática abrió las puertas de su intimidad para celebrar su primer semestre de relación con Ana, conocida en las redes como La Beby Pop, con una puesta en escena que reflejó el romanticismo.
Para conmemorar estos primeros seis meses juntas, la pareja armó un verdadero santuario del amor. A través de sus historias de Instagram, musicalizadas de fondo con el tema "Creo en ti" de Abel Pintos, compartieron la postal del festejo: se las ve dándose un apasionado beso sentadas al borde de la cama, rodeadas de globos rojos y la inscripción "Felices 6 meses". El toque final del set up romántico fue un gran peluche en forma de corazón que Camilota sostiene en su regazo con la clásica leyenda "Te Amo".
"Vivir este amor a nuestra manera"
El festejo visual estuvo acompañado de un intenso ida y vuelta de dedicatorias públicas. Camilota fue quien tomó la iniciativa en sus stories con un mensaje a corazón abierto para su novia: "Hoy solo quiero decirte que te amo y que me hace feliz compartir mi vida con vos. Felices 6 meses, mi amor. Por muchos meses más juntas".
La mediática no se guardó nada y sumó una profunda reflexión sobre el tiempo que llevan compartiendo juntas: "6 meses de elegirnos, de reírnos, de abrazarnos fuerte y de vivir este amor a nuestra manera. Gracias por cada momento, por cada beso, por cada abrazo y por hacerme sentir tanto".
Por su parte, "La Beby Pop" no se quedó atrás a la hora de las demostraciones de afecto. La joven no solo reposteó la historia agregando un rotundo "Te amo bebé @camioficial94 hermoso esto", sino que le dedicó unas sentidas palabras en su propio perfil:
"Felices 6 meses amor, 6 meses que llegaste para iluminar mi vida, mi corazón. Te amo mucho, gracias por hacerme feliz (...) Siempre estaré a tu lado en las buenas y malas, mi amor, nunca dejes de brillar y sonreír. Sos una luz de persona que ilumina mi mundo, te amo demasiado mi reina".