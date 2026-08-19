Anses sigue con los pagos de agosto: a quiénes les depositan este miércoles 19

Con el calendario nuevamente en marcha después del feriado, la Anses realizará este miércoles 19 de agosto una nueva serie de depósitos. Esta vez, el número que deberán mirar buena parte de los beneficiarios es el 6, ya que será la terminación de DNI habilitada para varias de las principales prestaciones.

Entre ellos aparecen los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo. También cobrarán quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo y tienen documentos finalizados en 6.

La Anses iniciará el calendario de pagos de agosto el lunes 10 y lo extenderá hasta el cierre del mes.

Además, continúa abierto el período de cobro de las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, que alcanza a todas las terminaciones de documento. También siguen disponibles las Asignaciones Familiares correspondientes a titulares de Pensiones No Contributivas .

En cambio, el calendario de las Pensiones No Contributivas ya finalizó y la Asignación por Prenatal completó sus pagos el martes 18. Para los grupos que cobran según una terminación diaria, el cronograma continuará el jueves 20 con los DNI finalizados en 7.

Cuánto se cobra en agosto

Los pagos de agosto incorporan el aumento del 1,89% establecido por la movilidad. De esta manera, la jubilación mínima quedó en $419.775,93 y, con el bono de $70.000, quienes reciben el haber mínimo alcanzan un total de $489.775,93.

En cuanto a las asignaciones, la AUH asciende a $150.848, la AUH por Hijo con Discapacidad a $491.173 y la Asignación Familiar por Hijo llega a $75.433 para el primer rango de ingresos. Los depósitos se realizan en las cuentas habituales de acuerdo con el calendario de pagos de la Anses.