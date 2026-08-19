Trump anuncia una ofensiva económica "devastadora" y "sin precedentes" para aislar a Irán
La medida apunta a bloquear las vías de financiación de Teherán y amenaza con sanciones a gobiernos, empresas e instituciones que colaboren con el régimen iraní.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles una nueva ofensiva económica contra Irán, con la que pretende bloquear las vías que permiten al país sostener sus ingresos y mantener el flujo de recursos pese a las sanciones internacionales. La iniciativa también contempla advertencias directas para gobiernos, empresas e instituciones que faciliten esas operaciones.
"Hoy anuncio la operación económica más devastadora jamás emprendida contra cualquier país", afirmó Trump en su red Truth Social. El mandatario aseguró que cualquier nación que permita a sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales brindar "cualquier tipo de salvavidas" a Irán quedará expuesta a consecuencias económicas por parte de Washington.
La medida apunta especialmente contra los mecanismos utilizados por Teherán para sortear las restricciones estadounidenses. Entre ellos, Trump mencionó el contrabando de petróleo, las operaciones de intercambio de divisas, las transferencias de efectivo, las casas de cambio, los registros de embarcaciones y las denominadas empresas pantalla.
Trump apunta contra las vías de financiación de Irán
El presidente estadounidense exigió que estas operaciones "se detengan ahora" y aseguró que su Gobierno seguirá de cerca a los países y entidades que permitan que continúen. De esta manera, la Casa Blanca busca ampliar el alcance de su política de presión económica y dificultar que Irán encuentre alternativas para mantener sus ingresos y movimientos financieros.
Trump presentó la ofensiva como una nueva etapa en su estrategia contra Teherán. Según sostuvo, las Fuerzas Armadas iraníes quedaron gravemente debilitadas después de los recientes enfrentamientos, mientras que la economía del país atraviesa una situación crítica y se encuentra, según su evaluación, al borde del colapso.
"Esto será un DÍA D económico", afirmó el mandatario, en una referencia a la magnitud que pretende darle a la operación. Al mismo tiempo, pidió a los aliados de Estados Unidos que se sumen al aislamiento de Irán y volvió a remarcar que Washington impedirá que Teherán consiga desarrollar un arma nuclear.
El anuncio supone un nuevo giro en la presión económica estadounidense sobre Irán, ya que no solo apunta a las operaciones realizadas directamente por entidades iraníes, sino también a terceros países y compañías que puedan contribuir a mantener esos circuitos financieros.
Trump deja abierta la puerta a nuevas negociaciones
Pese al endurecimiento de su postura, Trump también dejó abierta la posibilidad de que Estados Unidos e Irán vuelvan a sentarse a negociar en algún momento. El presidente estadounidense había señalado previamente que "quizá en algún momento" ambos países podrían retomar las conversaciones destinadas a encontrar una salida al conflicto.
Sus declaraciones se produjeron mientras continúa la atención internacional sobre el estrecho de Ormuz, una zona estratégica para el transporte mundial de petróleo. Trump aseguró que la situación actual en ese punto "es muy buena" y sostuvo que numerosos petroleros continúan atravesándolo sin inconvenientes.
"Quizás en algún momento, aunque ahora mismo creo que la situación (en Ormuz) es muy buena. Pero sí, quizás en algún momento", respondió el mandatario desde la Casa Blanca cuando fue consultado por el estado de las conversaciones.