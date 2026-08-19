Trump anuncia una ofensiva económica "devastadora" y "sin precedentes" para aislar a Irán

La medida apunta a bloquear las vías de financiación de Teherán y amenaza con sanciones a gobiernos, empresas e instituciones que colaboren con el régimen iraní.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles una nueva ofensiva económica contra Irán, con la que pretende bloquear las vías que permiten al país sostener sus ingresos y mantener el flujo de recursos pese a las sanciones internacionales. La iniciativa también contempla advertencias directas para gobiernos, empresas e instituciones que faciliten esas operaciones.

"Hoy anuncio la operación económica más devastadora jamás emprendida contra cualquier país", afirmó Trump en su red Truth Social. El mandatario aseguró que cualquier nación que permita a sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales brindar "cualquier tipo de salvavidas" a Irán quedará expuesta a consecuencias económicas por parte de Washington.

La medida apunta especialmente contra los mecanismos utilizados por Teherán para sortear las restricciones estadounidenses. Entre ellos, Trump mencionó el contrabando de petróleo, las operaciones de intercambio de divisas, las transferencias de efectivo, las casas de cambio, los registros de embarcaciones y las denominadas empresas pantalla.

No one has given the Islamic Republic of Iran a greater opportunity to make a Deal than me. TRAGICALLY, for them, they have failed to take it. Therefore, today, I am announcing the MOST CRUSHING ECONOMIC OPERATION EVER TAKEN AGAINST ANY COUNTRY! This will be Economic Warfare and… pic.twitter.com/1CsO5S1KOy — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 19, 2026 Trump apunta contra las vías de financiación de Irán El presidente estadounidense exigió que estas operaciones "se detengan ahora" y aseguró que su Gobierno seguirá de cerca a los países y entidades que permitan que continúen. De esta manera, la Casa Blanca busca ampliar el alcance de su política de presión económica y dificultar que Irán encuentre alternativas para mantener sus ingresos y movimientos financieros.

Trump presentó la ofensiva como una nueva etapa en su estrategia contra Teherán. Según sostuvo, las Fuerzas Armadas iraníes quedaron gravemente debilitadas después de los recientes enfrentamientos, mientras que la economía del país atraviesa una situación crítica y se encuentra, según su evaluación, al borde del colapso.