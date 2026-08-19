Colombia declara el estado de emergencia por treinta días tras el devastador terremoto de 7,4

El Gobierno de Colombia busca canalizar recursos y acelerar la respuesta ante la crisis provocada por el sismo que golpeó el centro-oeste del país.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, declaró este miércoles el estado de emergencia económica, social y ecológica por el terremoto de magnitud 7,4 que devastó el centro-oeste del país el pasado 10 de agosto, con el objetivo de facilitar la atención de la tragedia.

En un decreto, publicado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), el mandatario declaró la emergencia económica en quince departamentos por treinta días para "conjurar la crisis y evitar la extensión de los efectos del desastre".

La emergencia económica es un mecanismo legal para poder canalizar fondos nacionales e internacionales y dinamizar la reconstrucción del país tras el terremoto, el más grave sufrido en Colombia en lo que va de siglo.