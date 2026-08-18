Shakira visitó una de las zonas más afectadas por el terremoto de Colombia y se comprometió a reconstruir 10 escuelas

La cantante llegó a Quibdó una semana después del terremoto de magnitud 7,4 que dejó 287 muertos y casi 4000 heridos. Allí anunció que colaborará con su fundación.

Una semana después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia, Shakira viajó a Quibdó, capital del departamento del Chocó y una de las zonas más afectadas por el desastre. La cantante recorrió distintos lugares de la ciudad y anunció una serie de iniciativas para colaborar con las comunidades damnificadas.

El terremoto dejó un saldo de 287 muertos y casi 4000 heridos, además de miles de personas afectadas. Según informó el gobierno, hay al menos 3100 viviendas destruidas y más de 265 establecimientos educativos comprometidos. Durante su visita, la artista recorrió una escuela junto a la gobernadora Nubia Carolina Córdoba Curí, autoridades locales y un grupo de niños.

Shakira anunció la construcción de 10 escuelas Frente a la prensa, Shakira anunció que, junto con su Fundación Pies Descalzos, impulsará la construcción de al menos diez escuelas nuevas en las zonas afectadas: "No hay soluciones mágicas para esto que se está viviendo, para tanto dolor, pero hay un compromiso concreto de estar al lado de todos esos colombianos", sostuvo la cantante.

Shakira anunció la construcción de 10 escuelas en Chocó Además, explicó que una de sus principales preocupaciones es que, una vez finalizado el estado de emergencia, las escuelas dañadas queden sin reconstruir y los chicos no puedan regresar a las aulas: "Lo que más me preocupa es que, después de que pase el estado de

El proyecto educativo contará con la colaboración del empresario Howard Buffett, hijo del multimillonario Warren Buffett, y de la Fundación Howard G. Buffett. Este acompañó a Shakira durante su recorrido por la zona afectada y resumió su compromiso con una frase: "Cuando ella llama, yo voy".