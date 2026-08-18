Shakira visitó una de las zonas más afectadas por el terremoto de Colombia y se comprometió a reconstruir 10 escuelas
La cantante llegó a Quibdó una semana después del terremoto de magnitud 7,4 que dejó 287 muertos y casi 4000 heridos. Allí anunció que colaborará con su fundación.
Una semana después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia, Shakira viajó a Quibdó, capital del departamento del Chocó y una de las zonas más afectadas por el desastre. La cantante recorrió distintos lugares de la ciudad y anunció una serie de iniciativas para colaborar con las comunidades damnificadas.
El terremoto dejó un saldo de 287 muertos y casi 4000 heridos, además de miles de personas afectadas. Según informó el gobierno, hay al menos 3100 viviendas destruidas y más de 265 establecimientos educativos comprometidos. Durante su visita, la artista recorrió una escuela junto a la gobernadora Nubia Carolina Córdoba Curí, autoridades locales y un grupo de niños.
Shakira anunció la construcción de 10 escuelas
Frente a la prensa, Shakira anunció que, junto con su Fundación Pies Descalzos, impulsará la construcción de al menos diez escuelas nuevas en las zonas afectadas: "No hay soluciones mágicas para esto que se está viviendo, para tanto dolor, pero hay un compromiso concreto de estar al lado de todos esos colombianos", sostuvo la cantante.
Además, explicó que una de sus principales preocupaciones es que, una vez finalizado el estado de emergencia, las escuelas dañadas queden sin reconstruir y los chicos no puedan regresar a las aulas: "Lo que más me preocupa es que, después de que pase el estado de
El proyecto educativo contará con la colaboración del empresario Howard Buffett, hijo del multimillonario Warren Buffett, y de la Fundación Howard G. Buffett. Este acompañó a Shakira durante su recorrido por la zona afectada y resumió su compromiso con una frase: "Cuando ella llama, yo voy".
La cantante también anunció que se ocupará personalmente de la reconstrucción de la Universidad Tecnológica del Chocó. A esto se sumarán donaciones de Global Citizen y Live Nation por US$ 500.000.
La preocupación por el regreso de los chicos a las escuelas
Durante su visita, Shakira remarcó que la situación educativa es especialmente delicada debido a la falta de conectividad en la región: "Aquí no hay conectividad, no es que puedan hacer escuela desde la casa. Cada día que los niños no van a la escuela es un día en que pasamos su futuro; no vamos a soltarle la mano a los chocoanos hasta que cada uno de ellos pueda regresar a tener una vida normal, a que cada niño pueda volver a la escuela".