Shakira reconstruirá la universidad y diez colegios afectados por el terremoto en Chocó
Shakira impulsará con Howard Graham Buffett la construcción de diez escuelas nuevas en el departamento de Chocó, tras los daños de un terremoto.
Quibdó (Colombia), 17 ago (EFE).- La cantante colombiana Shakira anunció este lunes que reconstruirá la Universidad Tecnológica del Chocó, dañada por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, y que junto al filántropo estadounidense Howard Graham Buffett impulsará la construcción de diez nuevos colegios en el departamento.
"Voy a dedicar todos mis esfuerzos personales a reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó (...) Howard va a ayudarnos con (la Fundación) Pies Descalzos a construir diez escuelas nuevas en el Chocó, por eso era tan importante traerlo, por eso era tan importante venir hoy", dijo Shakira a periodistas en una visita con Buffett a Quibdó, capital del Chocó.
La cantante señaló que "cada día que los niños no van a la escuela, es un día en que pausamos su futuro, y eso no lo podemos permitir". EFE
FUENTE: EFE