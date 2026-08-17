Rusia condenó a 11 años de prisión al líder opositor que pidió terminar la guerra

Un tribunal ruso condenó a 11 años y un mes de prisión a Lev Shlosberg, vicepresidente de Yábloko, el único partido que mantiene una postura abiertamente contraria a la guerra con Ucrania y continúa activo en Rusia . El dirigente fue acusado de desacreditar al Ejército y difundir información falsa.

El fallo fue dictado este lunes en la ciudad de Pskov, a unos 600 kilómetros de Moscú. Shlosberg, de 63 años, rechazó las acusaciones y sostuvo que el proceso era infundado.

La causa se inició por declaraciones públicas en las que pidió poner fin a la guerra en Ucrania y por una publicación en Telegram. Allí había compartido la portada de un diario británico que mostraba a una mujer ensangrentada junto a una imagen de Vladímir Putin que recitaba: “Su sangre... sus manos”.

No es el primer proceso judicial que enfrenta Shlosberg. En los últimos dos años fue llevado nuevamente ante los tribunales y además fue declarado "agente extranjero", una categoría utilizada por las autoridades rusas que implica controles y restricciones adicionales.

El líder de la oposición de Rusia apuntó contra el presidente Vladimir Putin.

El dirigente permanecía detenido desde diciembre de 2025, cuando comenzó la prisión preventiva por la causa que terminó con la nueva condena.

Durante su declaración final, Shlosberg cuestionó el rumbo político de Rusia y sostuvo que el país pasó en tres décadas "desde las esperanzas de libertad hasta la casi completa destrucción de los derechos y libertades humanas y civiles".

También afirmó que la guerra modificó la vida de todos los rusos y anticipó que el país quedará impactado cuando se conozca el número real de muertos.

Tras escuchar la sentencia, el juez le preguntó si comprendía el veredicto. Shlosberg respondió: "Lo siento por usted, señoría, tendrá que vivir con esto".

Yábloko quedó fuera de las elecciones

La condena se conoció pocos días después de que Yábloko fuera excluido de las elecciones legislativas previstas para septiembre. La agrupación apeló la decisión y sus dirigentes denunciaron un avance contra el espacio opositor.

El partido afirmó que Shlosberg recibió una "brutal condena" por pedir un alto el fuego y anunció que también recurrirá el fallo.

La tensión aumentó este lunes cuando simpatizantes de Yábloko se concentraron en Moscú para respaldar a la formación. Según uno de sus dirigentes, unas 60 personas fueron detenidas durante la manifestación.

Amnistía Internacional también cuestionó la sentencia. La organización consideró que el proceso constituye una represalia por el ejercicio de la libertad de expresión y reclamó la liberación inmediata del dirigente.

Desde 2014, Shlosberg mantiene una postura crítica frente a las acciones de Moscú en Ucrania. Rusia cuenta con leyes que castigan la "desacreditación" de las Fuerzas Armadas y la difusión de información considerada falsa sobre el Ejército, con penas que pueden llegar hasta los 15 años de prisión.