Mark Zuckerberg presenta un fondo millonario y nuevos modelos abiertos de inteligencia artificial

La corporación tecnológica estadounidense presentó una estrategia integral para democratizar el acceso a la tecnología informática. A través del documento publicado por Mark Zuckerberg , la empresa anunció la liberación del modelo Muse Glimmer y la creación de un fondo de 1.000 millones de dólares destinado a las comunidades donde opera sus centros de procesamiento de datos.

El anuncio de Mark Zuckerberg combina la distribución de código abierto con un programa de impacto local para infraestructura energética. Meta sostiene que la distribución del poder informático favorece la seguridad económica y evita la concentración industrial "en pocas manos".

El nuevo desarrollo técnico corresponde a Muse Glimmer, un sistema denso de 30 mil millones de parámetros lanzado bajo la licencia permisiva Apache 2.0. La herramienta ejecuta tareas complejas de múltiples pasos directamente en el equipo del usuario sin depender de una conexión a la nube.

El nuevo modelo impulsado por la firma Meta permite ejecutar procesamiento avanzado en una laptop.

El hardware compatible abarca computadoras con 32 GB de memoria, como equipos Mac con chips M4 o M5, y placas gráficas de consumo. El fundador de la empresa, Mark Zuckerberg , remarcó que la liberación de los pesos del modelo evita la centralización dañina para la economía.

Junto con los anuncios de software, la compañía presentó el fondo "The Future is for Everyone" con un presupuesto inicial de 1.000 millones de dólares. Este programa invertirá recursos de forma directa en las localidades de Estados Unidos que albergan sus instalaciones técnicas.

La iniciativa nació tras la experiencia en la parroquia de Richland, Luisiana, donde los ingresos fiscales generados por las instalaciones permitieron otorgar bonos a docentes locales. De este modo, la empresa Meta busca volcar los beneficios del desarrollo tecnológico en docentes, bomberos y fuerzas de seguridad de cada distrito.

La infraestructura física necesaria para la inteligencia artificial genera recursos fiscales en los municipios. Shutterstock

Controles e impacto en la industria de la inteligencia artificial

La filosofía del proyecto establece que el propósito principal del desarrollo debe ser la invención individual y no la simple automatización de tareas. La estrategia de la corporación contrapone los modelos abiertos frente a las alternativas cerradas de la competencia.

En las próximas semanas, la compañía liberará la versión Muse Spark 1.2 para ampliar su catálogo de recursos públicos. La consolidación de la inteligencia artificial abierta constituye el eje central de Meta para extender los beneficios del progreso técnico a la población global.