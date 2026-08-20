Impresionante ataque masivo con misiles de Rusia sobre suelo de Ucrania

Rusia bombardeó Ucrania con diversos misiles balísticos, crucero y aéreos, además de drones. El ataque al menos diez civiles muertos y daños considerables.

Rusia lanzó anoche un número no especificado de misiles balísticos contra territorio de Ucrania, así como otros 46 misiles de diverso tipo, además de 168 drones, en un ataque combinado masivo que sólo en Kiev, principal objetivo, causó al menos doce muertos y 34 heridos.

Según indicó la Fuerza Aérea ucraniana en Telegram, Rusia atacó la región de Kiev desde las 18.00 horas del miércoles con misiles Onyx, Zircon, Iskander-M y S-400, que alcanzan su objetivo siguiendo una trayectoria balística, desde las regiones rusas de Kursk, Rostov y Briansk, sin especificar su número.

Las fueras rusas lanzaron, además, 36 misiles de crucero/aéreos Kh-101/Iskander-K/Kh-59 desde el espacio aéreo de las regiones rusas de Vólogda, Kursk y Bélgorod, ocho misiles de crucero Kalibr desde Novorossíisk, y dos misiles de crucero Banderol S8000.

Detalles del feroz ataque de Rusia Emplearon asimismo 168 drones Shahed -casi la mitad de ellos a reacción-, Gerbera y drones réplica Parodia lanzados desde las regiones rusas de Kursk, Mílerovo, Oriol y Primorsko-Ajtarsk, desde territorio ocupado de Donetsk y desde Gvardíiske, en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

Rusia impactó con sus misiles en la región de Kiev, Ucrania. Foto: Efe EFE Según datos de las 09.30 horas de este jueves, la defensa antiaérea logró derribar o neutralizar 31 misiles de crucero Kh-101/Iskander-K/Kh-59, los ocho misiles de crucero Kalibr, las dos municiones Banderol y 145 drones en el norte, el sur, el este y el centro del país.