Fuerte ataque de Rusia en el sur de Ucrania: hay civiles muertos en Jerson

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski tacha el ataque de Rusia de "safari ruso" que "supera lo imaginable". Cuatro civiles muertos y varios heridos.

Hay al menos cuatro civiles muertos y cinco heridos tras un ataque perpetrado por las fuerzas de Rusia contra un minibús en la provincia de Jersón, en el sur de Ucrania, en el marco de la invasión que comenzó hace ya más de cuatro años por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

El gobernador de la región, Oleksander Prokudin, ha indicado en un comunicado que el ataque ha tenido lugar sobre las 8.50 horas (hora local) cuando un dron atacó un minibús en el distrito de Korabelni.

Las autoridades están investigando lo sucedido y los nombres de los muertos se conocerán más adelante, según ha explicado. "Los heridos están siendo atendidos por los servicios de emergencias", ha afirmado, antes de detallar que cuatro de ellos son mujeres.

Ucrania condena a Rusia El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha condenado las acciones rusas, las cuales ha tildado de "safari": "Han sobrepasado cualquier cosa que una personas normal pueda imaginar".

"Esta mañana, los rusos atacaron un minibús en Jersón con un dron. Cuatro personas murieron y otras cinco resultaron heridas. Todos los servicios necesarios están en el lugar, investigando los detalles. Lo que está absolutamente claro es que el autobús era civil", ha lamentado el dirigente ucraniano en un mensaje en redes sociales.