Juicio contra Anibal Lotocki: del "es un asesino" al "fue todo un horror"

Romina Sicoli, esposa de Cristian Zárate, declaró este miércoles ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17 de la Ciudad de Buenos Aires , en el juicio contra Aníbal Lotocki por la muerte del empresario . Entre lágrimas, reconstruyó los días previos y posteriores a la cirugía estética realizada en abril de 2021 y cuestionó duramente al cirujano.

Durante su testimonio, Sicoli apuntó contra Lotocki y sostuvo: " Lo que hizo el asesino de Lotocki lo podrían haber frenado" . También cuestionó las condiciones en las que, según su relato, se realizó el procedimiento y la atención médica posterior.

Sicoli contó que Zárate no tenía hábitos que, según ella, hicieran pensar en un deterioro de su estado de salud: "Cristian no tomaba alcohol, no se drogaba, no tomaba medicación, no comía en exceso".

Según relató, su marido comenzó a consultar por una cuestión vinculada con su imagen corporal: "Cristian fue a entrevistarse con Lotocki porque se veía gordo, yo no creía que fuera así ". La mujer explicó que la pareja tenía un gimnasio en sus dos casas, en Luján y San Justo, y que ambos lo utilizaban. Por eso, cuando Zárate le contó que iba a consultar con el cirujano, pensó que se trataba de una broma.

De acuerdo con su declaración, Zárate tampoco le contó cuál era la verdadera dimensión de la intervención . “Me dijo que se iba a operar una hernia", afirmó. También mencionó que su marido le había hablado de una intervención en el rostro, aunque después le explicó que iba a hacerse "otra cosa".

El pago de la intervención y el recibo "en negro"

Durante su declaración, Sicoli también habló sobre el dinero que Zárate debía pagar por la operación. Según explicó, el empresario había entregado una seña en la calle Florida y recibió un recibo "en negro". El resto, unos 4500 dólares, debía abonarse el día de la intervención.

Romina Sicoli declaró contra Lotocki

La mujer contó que no encontró ese comprobante entre las pertenencias de su marido y que sus objetos personales fueron retirados por ella de la Policía.

La medicación vinculada con la diabetes

Otro de los momentos más emotivos de la declaración ocurrió cuando Sicoli recordó que, antes de la cirugía, a Zárate le habían indicado una medicación relacionada con la diabetes; "No sé por qué no se lo dio un endocrinólogo y sí un cirujano, o la persona que trate la diabetes".

También recordó el día en que su marido ingresó para la intervención, el 15 de abril de 2021. Según relató, llevaba un bolso de cuero, dos pijamas, zapatillas y chanclas blancas, un neceser con elementos personales, perfume y su teléfono celular, que posteriormente ella entregó a la Justicia.

Por qué Sicoli no acompañó a Zárate a la operación

Ese día, Pablo, un amigo de la infancia de Zárate, acompañó al empresario. Sicoli explicó que decidió no hacerlo porque no estaba de acuerdo con la operación: "Entendí que era mejor que vaya con un hombre para que pudiera levantarlo; no se podían hacer estas operaciones, era un disparate", sostuvo.

Según su relato, después de la intervención comenzó lo que describió como "este horror". La mujer afirmó que Zárate fue abierto dos veces y cuestionó las condiciones del lugar donde se realizó el procedimiento: "Ningún médico hizo nada, lo abrieron dos veces en un lugar que no estaba habilitado, no entraba ni una camilla en el ascensor", aseguró.

También sostuvo que Lotocki habría visto que Zárate tenía frío, se sentía mal y perdía sangre. En ese contexto, reiteró: "Lo que hizo el asesino de Lotocki lo podrían haber frenado".

El cirujano Lotocki Foto: Captura de TV

Tras el fallecimiento, la mujer contó que fue sola a buscar a Zárate a la morgue y que, debido a las restricciones vinculadas con el Covid, le pidieron que no abriera la bolsa ni tocara el cuerpo: "No pido que pidan disculpas, no me interesa eso, pero no era necesario decir cosas que no eran".

Sobre el final de su testimonio, Sicoli reclamó que el tribunal esclarezca lo ocurrido y cuestionó decisiones judiciales anteriores: "Les pido a ustedes (tribunal) que hagan algo, que sea esclarecedor; a los jueces anteriores se les escapó y mató a Cristian”.

"Les pido que, por favor, tengan una condena ejemplificadora, porque este hombre no puede estar en sociedad", concluyó.

Cómo sigue el juicio contra Aníbal Lotocki

El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17 de la Ciudad de Buenos Aires. Lotocki está acusado por el homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate, quien murió después de una cirugía estética realizada en abril de 2021.

Durante la segunda audiencia declararon tres de los imputados. Los médicos se despegaron de las decisiones vinculadas con el postoperatorio y señalaron que Lotocki era quien estaba a cargo de la intervención.