¡Se le hizo la noche a Moria Casán! La hija de Luis Vadalá la llevará a juicio por mostrar a su padre como "vulgar" en la serie de Netflix

Indignada con la ficción, Ingrid Vadalá rompió el silencio a través de Ángel de Brito y cuestionó la reconstrucción de la historia de amor.

La biopic inspirada en la vida de Moria Casán se convirtió en un éxito inmediato de reproducciones, pero también encendió la polémica. La familia de Luis Vadalá, expareja de la diva fallecido en 2023, anunció que llevará a la Justicia a la producción y a la plataforma por la caracterización del comerciante.

La verdad detrás de la exitosa serie de Moria Casán, según la familia Vadalá La información fue revelada por Ángel de Brito en LAM. Según explicó el conductor, Ingrid Vadalá, la primogénita del empresario, encabezará la querella judicial tras sentirse profundamente afectada por la imagen que proyecta la pantalla.

“Todo lo que se muestra sinceramente resulta absurdo y vulgar. Mi papá no era una persona así, era un señor, un hombre educado y respetuoso”, expresó la mujer mediante un mensaje que leyeron al aire durante la emisión.

Moria Casán y Luis Vadalá mantuvieron un comentado romance entre 1990 y 2001. Archivo Ingrid, de 47 años y ajena al ambiente artístico, sostuvo que la ficción buscó desmerecer la memoria de su padre. “Han intentado mostrarlo como una persona grotesca, maleducada”, remarcó al cuestionar la manera en que retrataron su taller y sus orígenes.

Asimismo, rechazó la forma en que reconstruyeron el romance con la actriz, señalando que ella fue testigo directa a partir de los 12 años. “La realidad es que prácticamente todo lo que se ha mostrado carece de relación con lo que verdaderamente sucedió”, afirmó.