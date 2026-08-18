Se supo la verdad: qué hay detrás de la ausencia de Lali Espósito en el estreno de la serie de Moria Casán

En La mañana con Moria dieron a conocer la razón por la cual la cantante no estuvo presente en el lanzamiento de su serie.

Lali Espósito no pudo estar presente en el estreno de La mañana con Moria.

La ausencia de Lali Espósito en la presentación de Moria, la serie sobre la vida de Moria Casán, había despertado rumores sobre un posible distanciamiento entre ambas. Sin embargo, en La Mañana con Moria aclararon cuál es actualmente el vínculo entre la cantante y la conductora y explicaron por qué la artista no estuvo presente en la alfombra roja.

Según contaron en el ciclo de Eltrece, la cantante estaba al tanto del estreno y no pasó por alto el lanzamiento de la producción. Luego de que su faltazo generara comentarios, la cantante aprovechó sus redes sociales para dedicarle unas palabras a la One y destacar su admiración por ella.

La serie de la diva se estrenó el pasado viernes 14 de agosto en Netflix. Instagram Chenetflix. "Aprovecho este momento del show para decir que salió la serie de la One, y mi admiración es total", expresó Lali públicamente, dejando en claro su apoyo a Moria y felicitándola por el estreno de la serie.

Pero ese no fue el único contacto entre las dos. Durante la emisión del programa también revelaron que la cantante se comunicó de manera privada con la conductora el mismo día del lanzamiento. "Lali le mandó un mensaje también, en privado, se lo ha mandado el mismo día que subió esto", explicaron al aire.