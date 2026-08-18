"Se le metió en la cama": la explosiva denuncia de Flor Vigna contra Cande Ruggeri por un ex novio famoso

La cantante expuso el episodio que involucra a la modelo durante un viaje de quinceañeras a los Estados Unidos.

Flor Vigna relató un tenso episodio del pasado durante su participación en el reality mexicano. / Captura de TV

Flor Vigna continúa siendo una de las figuras más comentadas dentro de La Casa de los Famosos México. Luego de superar la instancia de eliminación, la cantante argentina compartió un secreto de su pasado sentimental que salpicó de lleno a Cande Ruggeri.

La traición menos pensada Según relató la artista frente a las cámaras, la modelo intentó acercarse a una de sus exparejas durante un viaje laboral a Disney organizado para quinceañeras. Aunque evitó dar el nombre del protagonista, las redes sociales señalaron rápidamente a Nicolás Occhiato.

“Había una chica que se llamaba Candela Ruggeri, que siempre me trató re bien a mí, re divina. Y él fue con ella. Yo cero celosa porque mi novio era un amor”, comenzó explicando la ex de Luciano Castro sobre aquel episodio.

Luego, la cantante expuso la versión que recibió al regreso de ese traslado. “Cuando volvió me dijo que ella le tiró onda todo el viaje y que se le metió en la cama, y que le dijo ‘¿Ya fue, no?’”, detalló de forma contundente.

Las especulaciones de los usuarios apuntan a Nico Occhiato como el ex novio involucrado. Archivo MDZ Finalmente, la joven aprovechó la pantalla internacional para enviar un mensaje directo a la modelo. “Siempre me quedé con ganas de decírselo. Si estás viendo, ¡sé que te le tiraste a mi novio en aquel entonces!”, lanzó sin rodeos.