Juicio por la muerte de Maradona: dos psiquiatras declararán tras el escándalo por los estudios de Don Diego

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona atraviesa una instancia clave. Este jueves declararán dos psiquiatras que integraron la Junta Médica Interdisciplinaria que analizó las circunstancias del fallecimiento del exfutbolista: José Luis Covelli , profesor de la segunda cátedra de Medicina Legal de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y Enrique Gallego , exjefe del Cuerpo Médico de Morón.

Los testimonios adquieren especial relevancia para los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari , ya que el análisis realizado por la junta constituye una de las principales pruebas de la acusación contra los siete imputados por homicidio simple con dolo eventual .

En ese grupo se encuentran el neurocirujano y exmédico de cabecera Leopoldo Luque , la psiquiatra Agustina Cosachov , el psicólogo Carlos Díaz , el médico clínico Pedro Di Spagna , la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical Nancy Forlini , el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador de enfermería Mariano Perroni .

Sin embargo, el debate quedó atravesado por una fuerte controversia luego de que se detectara que la Junta Médica había analizado por error estudios médicos correspondientes a Don Diego Maradona , padre del astro, y no a su hijo.

La irregularidad quedó expuesta durante la declaración de uno de los 20 peritos que participaron de la junta. Mientras el especialista explicaba distintos estudios relacionados con la función renal de Maradona, uno de los abogados cotejó la documentación y advirtió que uno de los informes pertenecía en realidad a su padre.

Fuentes vinculadas al expediente calificaron la situación como “un desastre para San Isidro y la Fiscalía” y manifestaron su preocupación por el impacto que el episodio pueda tener sobre las conclusiones de la junta.

En ese sentido, indicaron que, una vez que se acredite formalmente que el estudio correspondía a Don Diego, será necesario determinar qué estudios y conclusiones de la Junta Médica se apoyaron en esa documentación, con el objetivo de evitar que una eventual confusión derive en una premisa equivocada dentro del análisis de la muerte de Maradona.

El antecedente que generó la confusión

El miércoles, la Junta Médica volvió sobre la historia clínica del padre de Maradona. El nefrólogo Hernán Trimarchi, quien declaró el martes durante el segundo debate oral y público, habría analizado estudios realizados a Don Diego entre 2012 y 2015, cuando estuvo internado en el Sanatorio Los Arcos.

Don Diego murió a mediados de junio de 2015. En aquel momento, Diego Maradona se encontraba en Dubái y adelantó su regreso a la Argentina para participar del cortejo fúnebre de su padre en el Cementerio de Bella Vista.

Según trascendió, durante la última audiencia los abogados Nicolás D’Albora y Agustín Varela, defensores de Nancy Forlini, compararon estudios de Don Diego con documentación médica correspondiente a su hijo de 2019 y 2020. En ese cotejo detectaron que los números de afiliado de Swiss Medical eran diferentes.

Ante esa situación, solicitaron consultar a la empresa de medicina prepaga y pidieron el envío de un oficio a la Dirección Nacional de Migraciones para verificar los movimientos de entrada y salida del país de Diego Maradona durante aquel período.

Qué decía la Junta Médica sobre Maradona

El informe de la Junta Médica, elaborado a partir de 138 páginas, sostenía que Diego Maradona padecía una enfermedad renal crónica. También describía una superficie rugosa de los riñones en el análisis macroscópico y la presencia de necrosis tubular aguda, además de glomeruloesclerosis con fibrosis intersticial y atrofia muscular leves en el estudio microscópico.

En uno de los apartados del documento se vinculaba la posibilidad de que el consumo de cocaína hubiera incidido en la glomeruloesclerosis focal y segmentaria, aunque se aclaraba que no necesariamente constituía la única causa posible.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años.

Por otra parte, un allegado al expediente negó que las defensas estén evaluando solicitar la nulidad de la Junta Médica, una posibilidad que había comenzado a circular luego de que se conociera el error en la documentación analizada.

La declaración de Covelli y Gallego será seguida con especial atención por las partes, ya que deberán explicar el alcance de las conclusiones de la junta y, fundamentalmente, qué incidencia tuvo el estudio perteneciente a Don Diego en el análisis médico que sustenta una parte central de la acusación fiscal.