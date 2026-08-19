Era buscado por robo y quedó sospechado de un ataque en patota: cayó en una moto pedida por la Justicia

Un ataque en patota a guardias de seguridad en un basural de Las Heras, terminó con la detención de un sujeto con pedido de captura por robo.

El operativo por un ataque en patota a guardias de seguridad de un basural de Las Heras, terminó la tarde de este miércoles con la detención de un sujeto con pedido de captura. Al sospechoso, que era buscado por una causa de robo, le secuestraron una motocicleta solicitada por la Justicia, en la que intentó darse a la fuga en medio del procedimiento.

Todo comenzó alrededor de las 14 cuando personal policial tomó conocimiento sobre un grupo de 12 hombres que se hizo presente en el basural del distrito El Borbollón, ubicado a un costado de la Ruta 40, y comenzó a agredir al personal de seguridad que se encuentra a cargo de las tareas de vigilancia en el predio.

Ante eso, se dirigieron al lugar y, una vez allí, observaron que los agresores se habían dado a la fuga, alcanzando a divisar algunos de los vehículos en los que se movilizaban por las inmediaciones.

Prófugo por robo y con una moto pedida Fue en ese momento que le dieron alcance a un individuo a bordo de una Motomel S2 125cc azul y le pidieron la documentación correspondiente. Al verificar el dominio del rodado, constataron que tenía una medida pendiente en el marco de una causa por defraudación, solicitada por la fiscal de Delitos Económicos Susana Muscianisi.

La Motomel S2 125cc azul que estaba pedida en una causa por defraudación. Gentileza. En tanto, al identificar al conductor como Damián Gabriel Ruiz Funes, de 24 años, los efectivos descubrieron que presentaba un pedido de captura expedido por la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores, señalaron las fuentes allegadas al operativo.