Sangriento asesinato en Guaymallén: fue a reclamar por un robo y lo mataron de un carabinazo

Un joven de 25 años fue asesinado de un carabinazo durante el mediodía de este lunes en Guaymallén. La víctima se llamaba Nicolás Agustín Basualdo, quien recibió un impacto de bala en pecho y perdió la vida en el lugar del hecho. Por el ataque fatal fueron identificados cinco posibles sospechosos.

La información a la que accedió MDZ sostiene que habían pasado algunos minutos desde las 12 cuando Basualdo se dirigió junto algunos familiares hasta un domicilio localizado en callejón San Lorenzo al 2.300, en el distrito guaymallino de Belgrano.

Al parecer, allí se encontraban unos sujetos de apellido Alcaino Morales, a quienes les reclamaron que devolvieran algunas pertenencias sustraídas recientemente en un robo. A partir de eso, se produjo una fuerte discusión con los sujetos, que estaban acompañados por otros hombres y mujeres.

Un joven asesinado y cinco sospechosos identificados Acto seguido, uno de los sospechosos apareció en escena con una carabina calibre 22 corto, la cual fue empleada para dispararle a Basualdo en el pecho. A raíz de las lesiones sufridas por el impacto del proyectil, el joven falleció en el lugar.

Tras el deceso de Basualdo, se iniciaron las tareas poscrimen en el teatro del hecho por parte de personal de Investigaciones y de la Policía Científica, bajo las directivas de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien lidera la investigación.