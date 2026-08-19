Un playero fue despedido tras ser acusado de robo. La Justicia consideró que la empresa no pudo probarlo y ordenó indemnizarlo.

Lo echaron de una estación de servicio por robo y ahora deberán pagarle una millonaria indemnización

Un trabajador de una estación de servicio de Tucumán fue despedido luego de ser acusado de robo por utilizar información de tarjetas de crédito para realizar compras por internet. El hombre negó las acusaciones y el caso terminó en la Justicia. Ahora, un tribunal laboral determinó que la empresa no logró demostrar los hechos que había utilizado para justificar el despido.

El trabajador había sido desvinculado en 2021. Según la empresa, había utilizado datos de tarjetas de crédito para realizar operaciones online. Sin embargo, durante el proceso judicial no se pudieron acreditar esas acusaciones. El tribunal consideró que la compañía no presentó elementos suficientes para vincularlo con esas compras.

Uno de los puntos cuestionados por la Justicia fue la forma en que se comunicó el despido. En la notificación no figuraban datos precisos sobre las supuestas operaciones. No se indicaban fechas, montos, sitios web, clientes afectados ni las entidades bancarias involucradas.

Durante el juicio tampoco aparecieron registros de las terminales de cobro, imágenes de las cámaras de seguridad o informes bancarios que permitieran relacionar al trabajador con las operaciones denunciadas. Para el juez Carlos Alberto Frascarolo, del Fuero Laboral del Centro Judicial Capital, la empresa no consiguió probar los hechos que había invocado.

Lo echaron de una estación de servicio por robo y ahora deberán pagarle una millonaria indemnización Milagros Lostes - MDZ El trabajador fue despedido en 2021 por robo El fallo también consideró el impacto que tuvo la acusación sobre el trabajador. El magistrado entendió que imputarle un delito sin pruebas podía afectar su honor, su dignidad y su reputación. También señaló que una acusación de ese tipo puede perjudicar las posibilidades de una persona de conseguir un nuevo empleo.