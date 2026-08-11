Un playero cargó nafta en un auto diésel y provocó graves daños en el motor. Diez años después, la Justicia condenó a la estación a pagar una indemnización.

Un error al cargar combustible terminó en una demanda judicial y una indemnización millonaria. El caso ocurrió en una estación de servicio de La Plata, donde un playero puso nafta en el tanque de un Chevrolet Meriva que funcionaba con gasoil. Diez años después, la Justicia bonaerense condenó a la empresa a pagar más de $13 millones.

El hecho ocurrió el 6 de diciembre de 2016. El propietario del vehículo, identificado como Rubén, había llegado a la estación ubicada en Avenida 72, entre las calles 10 y 11. Allí pidió que le cargaran diésel, pero el empleado se equivocó de manguera y colocó nafta en el tanque.

El problema apareció pocos metros después de que el conductor abandonara la estación. El auto comenzó a funcionar con dificultades y finalmente se detuvo. El hombre tuvo que solicitar una grúa a través de su seguro y llevar el vehículo a un taller mecánico para determinar qué había ocurrido.

En el taller descubrieron que el tanque había sido cargado con nafta. La mezcla había provocado daños importantes en distintos componentes del motor. Según la pericia incorporada al expediente, la bomba inyectora, los inyectores, el módulo de la computadora y el turbo resultaron afectados. La reparación fue calculada en más de $12.800.000.

Le pusieron nafta a un auto diésel y la Justicia ordenó una millonaria indemnización El informe técnico del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI) también fue considerado durante el proceso. El organismo señaló que utilizar nafta en un motor diésel puede provocar daños inmediatos en componentes internos. El diagnóstico coincidió con lo encontrado por el taller que revisó el vehículo.