Escándalo en el caso Maradona: la Junta Médica revisó la historia clínica de su padre

La Junta Médica Interdisciplinaria incorporó al análisis la historia clínica del padre de Diego Maradona, en un nuevo capítulo de la investigación por la muerte del astro argentino.

El juicio por la muerte de Diego Maradona quedó envuelto en un nuevo escándalo luego de que se descubriera durante el debate oral que la junta médica había analizado por error estudios pertenecientes al padre del exfutbolista.

El episodio salió a la luz durante la declaración de uno de los 20 peritos que participaron de la junta. El especialista estaba exponiendo sobre distintos estudios vinculados con la función renal de Maradona cuando uno de los abogados cotejó la documentación y advirtió que uno de los informes analizados no correspondía a Diego. "Es un desastre para San Isidro y la Fiscalía", aseguraron fuentes del caso.

El estudio pertenecía en realidad a Don Diego Maradona, quien también había estado internado y había recibido tratamiento de Swiss Medical en 2015. En aquella oportunidad, sus análisis habían presentado resultados alterados debido a distintos problemas de salud.

El abogado Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda y representante de Dieguito Fernando, explicó que lo que se cuestiona es precisamente un estudio que se le había realizado a Diego durante ese año. La situación abrió un interrogante dentro del debate: si la junta médica pudo haber elaborado parte de su análisis sobre la muerte de Maradona utilizando documentación que en realidad pertenecía a su padre.

Nuevo escándalo en la causa por la muerte de Diego Maradona ALF PONCE MERCADO / MDZ "No creo que haya impericia" Baudry, que representa a Dieguito Fernando, consideró que el episodio constituye un hecho grave y planteó dudas sobre cómo pudo producirse: "Después de seis años, no creo que haya impericia, sino algo adrede". De todos modos, aclaró que, en su opinión, el error no modifica el resultado del caso, aunque señaló que se trata de un escándalo porque, según su interpretación, se adulteró una prueba.