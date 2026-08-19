Un hombre fue detenido a bordo de una camioneta con pedido de captura en Guaymallén

El auto era buscado por una causa por robo agravado. El sujeto fue interceptado y detenido durante un patrullaje y se encontraba en aparente estado de ebriedad.

El hombre fue detenido luego de que efectivos constataran que la patente con la circulaba el vehículo no correspodia con el rodado. (imagen ilustrativa).

Un hombre de 33 años fue detenido durante la madrugada en Guaymallén, mientras conducía una Peugeot Partner que tenía una patente distinta a la correspondiente. Al verificar los datos del rodado, los efectivos descubrieron que registraba un pedido de secuestro vigente desde noviembre de 2020.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrio a las 2 en calles Francisco Álvarez y Palmira, cuando efectivos de la Unidad de Acción Preventiva Guaymallén (UAP) realizaban un patrullaje y detuvieron la marcha de la camioneta.

La camioneta era buscada desde 2020 Durante el control, los policías advirtieron que el conductor se encontraba en aparente estado de ebriedad y detectaron que la patente colocada en la Peugeot Partner no coincidía con la correspondiente al vehículo.

Al consultar el sistema policial, constataron que el rodado tenía un pedido de secuestro desde noviembre de 2020, relacionado con una investigación por robo agravado.