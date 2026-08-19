Crimen de Julián Álvarez Guardia: dictaron la prisión preventiva para Victoria Cantero

El Equipo Fiscal de Chaco dictó la prisión preventiva contra Victoria Cantero , acusada por el homicidio de su pareja, Julián Álvarez Guardia, ocurrido a comienzos de agosto en Resistencia. La joven está imputada por homicidio agravado por el vínculo , una figura que contempla como única pena la prisión perpetua.

La medida de coerción fue impuesta durante la tarde del martes por los fiscales Ana González de Pacce y Juan Martín Bogado y, de acuerdo con la resolución, se extenderá hasta el cierre de la investigación.

Durante la audiencia también se amplió la declaración indagatoria de Cantero, quien volvió a abstenerse de declarar . En esa instancia, los investigadores le comunicaron las pruebas que fueron incorporadas al expediente desde el 4 de agosto y posteriormente la notificaron sobre la prisión preventiva.

“Se amplió la indagatoria, donde se volvió a abstener de declarar, se la puso al día con todas las pruebas que se incorporaron desde el 4 de agosto, y se le notificó de la preventiva”, indicaron fuentes del caso.

La defensa de Cantero, a cargo de Celeste Segovia , tendrá ahora un plazo de 72 horas para presentar una oposición ante el Juzgado de Garantías .

La acusación que enfrenta la joven contempla una pena de prisión perpetua. Por ese motivo, la defensa trabaja para evitar que llegue a juicio bajo la actual calificación legal. Sin embargo, según la información aportada, hasta el momento no presentó pruebas que puedan favorecer la situación procesal de la imputada. La investigación continuará durante el período establecido por la resolución, mientras los fiscales avanzan con el análisis de los elementos incorporados al expediente.

Qué determinó la pericia psiquiátrica a Victoria Cantero

Entre los estudios realizados durante la investigación se encuentra una pericia psiquiátrica a la acusada, elaborada por profesionales del Instituto Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia del Chaco.

El informe determinó que Cantero no presenta alteraciones en sus funciones mentales y estableció que comprende la criminalidad de sus actos y cuenta con capacidad para dirigir sus acciones. De esta manera, la evaluación concluyó que la joven es imputable.

Las lesiones que reveló la autopsia de Julián Álvarez Guardia

El Equipo Fiscal también cuenta con el informe de la autopsia realizada al cuerpo de la víctima, que tenía 29 años. El examen confirmó la presencia de al menos seis lesiones compatibles con heridas punzocortantes. Entre ellas, los profesionales identificaron dos puñaladas en la base del cuello y otras dos en la zona de la clavícula derecha.

Con estos elementos incorporados al expediente, Cantero continuará detenida bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación. En paralelo, su defensa podrá recurrir al Juzgado de Garantías dentro del plazo establecido para plantear su oposición a la medida.