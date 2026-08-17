Horror en San Nicolás: era intensamente buscado y fue hallado en el patio de la casa de su pareja

Un hombre que estaba desaparecido desde hacía varios días fue hallado muerto en el patio de la casa de su pareja en la ciudad bonaerense de San Nicolás y la Policía concretó la detención de la principal sospechosa.

La víctima fue identificada como José Andino , de 60 años, mientras que la mujer fue reconocida como Virginia Marlene Alviso, de 30.

La autopsia al cuerpo de José Manuel Andino reveló múltiples golpes, una hemorragia cerebral, fractura de cráneo y un severo traumatismo craneal. Según los investigadores, las lesiones serían compatibles con una masa ensangrentada hallada dentro de la vivienda ubicada en Necochea al 700, donde posteriormente fue encontrado el cuerpo del hombre enterrado en el patio.

El hecho fue descubierto este lunes feriado por la madrugada y tras la inspección se constató que el cuerpo de Andino estaba enterrado en el patio de una vivienda ubicada en la calle Necochea al 800, en el barrio Irigoyen.

La causa inició cuando el hijo de la víctima dio aviso a las autoridades de que no tenía novedades desde hacía un tiempo de su papá y que en la última conversación que mantuvo con él, le dijo que había tenido una discusión con Alviso.

De este modo, conforme a la información aportada por el medio El Norte, los agentes decidieron efectuar un operativo en el domicilio de la señalada. En los primeros minutos del procedimientos, el personal especializado encontró en el patio manchas hemáticas y un sector con tierra removida, donde finalmente hallaron el cuerpo de Andino.

Con lo encontrado y las primeras testimoniales recabadas, las cuales indican que la pareja tuvo una fuerte discusión el jueves 13 de agosto, se ordenó la inmediata detención de Alviso.

Dicho medio indicó que en las próximas horas se esperan los primeros resultados de la autopsia a la víctima, mientras que la acusada será indagada este martes.

La causa permanece a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°12, encabezada por la fiscal Belén Baños.