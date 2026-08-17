Crimen en Guaymallén: confesó uno de los sospechosos y analizan un caso de exceso en la legítima defensa

El crimen de Nicolás Agustín Basualdo (25) sacudió el mediodía de este lunes a la comunidad Colonia Segovia , en Guaymallén . De acuerdo con la reconstrucción inicial, la víctima fue a reclamarle a unos sujetos de la zona por reiterados robos que venía sufriendo su familia y le dispararon a matar. Uno de los cinco sospechosos aprehendidos confesó la autoría.

Se trata de Mauro Antonio Alcaíno Morales , de 30 años, quien le reveló de manera espontánea a las autoridades a cargo de la investigación, haber accionado un arma de fuego contra Basualdo, revelaron fuentes cercanas a la instrucción.

Básicamente, la versión del principal sospechoso que tiene el caso sostiene que Basualdo ingresó sin permiso a su propiedad y buscó un arma de fuego para protegerse. A raíz de eso, los detectives analizaban si existió una situación de exceso de la legítima defensa .

De acuerdo con los testigos de la causa, familiares y amigos del joven fallecido, decidieron entrar al terreno donde todo ocurrió, ubicado en callejon San Lorenzo del citado distrito, porque la tranquera de ingreso estaba abierta. Una vez dentro del lugar, se toparon con Alcaíno, quien estaba acompañado por otros dos hombres y dos mujeres.

En ese momento, se produjo un entredicho que terminó con el agresión fatal contra Basualdo, a quien le dispararon con una carabina calibre 22 corto , la cual fue posteriormete secuestrada por el personal policial que trabajó en la escena.

El lugar donde se produjo el asesinato de Basualdo. MDZ.

Por su parte, tras recibir el impacto de bala en el pecho, la víctima fue trasladada en un vehículo particular hasta el Microhospital Puente de Hierro. No obstante, antes de que llegaran, fueron interceptados por una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) en el cruce de calles Tabaera y Grenon.

La muerte de la víctima y la situación de los sospechosos

Cuando el personal médico verificó el estado de salud de Basualdo, sólo pudieron confirmar que ya había perdido la vida por las lesiones sufridas y la abundante pérdida de sangre que padeció.

Nicolás Basualdo, la víctima. MDZ.

De esa manera, se le dio inmediata intervención a la fiscal de Homicidios Claudia Ríos y los cinco sospechosos aprehendidos fueron puestos a su disposición, explicaron las fuentes consultadas por MDZ.

Mientras se tomaban las primeras declaraciones en el marco del expediente iniciado tras el crimen, Mauro Alcaíno Morales manifestó haber sido el autor del disparo letal y ahora los pesquisas analizan su versión y la situación del resto de los detenidos.