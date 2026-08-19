El escalofriante caso que conmocionó a EE.UU. llegó a Netflix: de qué trata la docuserie de 3 capítulos que te fascinará
Un estudiante de doctorado en Criminología quedó en el centro de la escena tras semanas de una compleja investigación policial.
La plataforma de streaming Netflix sumó a su catálogo una producción que atrapa por su realismo y crudeza. Se trata de Los asesinatos de Idaho: Pesadilla en la universidad, la docuserie que reconstruye uno de los crímenes más mediáticos y desgarradores de los últimos años en Estados Unidos.
Imperdible: toma nota de esta serie de crimen en Netflix
El hecho ocurrió durante la madrugada del 13 de noviembre de 2022 en la ciudad de Moscow. Cuatro jóvenes universitarios fueron asesinados a puñaladas mientras dormían en la vivienda que compartían cerca del campus.
Las víctimas eran Kaylee Goncalves y Madison Mogen, ambas de 21 años y amigas entrañables; Xana Kernodle, de 20; y su novio Ethan Chapin, también de 20 e integrante de una fraternidad estudiantil. La saña del ataque convirtió al caso en una obsesión nacional.
Durante varias semanas, la policía local no lograba dar con pistas firmes sobre el agresor. Sin embargo, una minuciosa labor de inteligencia logró identificar a Bryan Kohberger, un estudiante de doctorado en Criminología que vivía a pocos kilómetros del lugar.
La detención de Kohberger paralizó a la opinión pública por su perfil académico. Finalmente, el acusado fue co
ndenado a cadena perpetua por la masacre que terminó con la vida de los cuatro jóvenes.
Aunque la producción intercala reconstrucciones e interpretaciones sobre conversaciones privadas, los ejes de la trama respetan la cronología oficial. A pesar del fallo judicial, la pregunta principal sigue flotando en el aire: ¿por qué lo hizo?