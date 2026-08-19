El escalofriante caso que conmocionó a EE.UU. llegó a Netflix: de qué trata la docuserie de 3 capítulos que te fascinará

Un estudiante de doctorado en Criminología quedó en el centro de la escena tras semanas de una compleja investigación policial.

Lo nuevo de Netflix que te encantará. / Archivo

La plataforma de streaming Netflix sumó a su catálogo una producción que atrapa por su realismo y crudeza. Se trata de Los asesinatos de Idaho: Pesadilla en la universidad, la docuserie que reconstruye uno de los crímenes más mediáticos y desgarradores de los últimos años en Estados Unidos.

Imperdible: toma nota de esta serie de crimen en Netflix El hecho ocurrió durante la madrugada del 13 de noviembre de 2022 en la ciudad de Moscow. Cuatro jóvenes universitarios fueron asesinados a puñaladas mientras dormían en la vivienda que compartían cerca del campus.

La docuserie desembarcó en Netflix para repasar el expediente judicial completo. Netflix Las víctimas eran Kaylee Goncalves y Madison Mogen, ambas de 21 años y amigas entrañables; Xana Kernodle, de 20; y su novio Ethan Chapin, también de 20 e integrante de una fraternidad estudiantil. La saña del ataque convirtió al caso en una obsesión nacional.

Durante varias semanas, la policía local no lograba dar con pistas firmes sobre el agresor. Sin embargo, una minuciosa labor de inteligencia logró identificar a Bryan Kohberger, un estudiante de doctorado en Criminología que vivía a pocos kilómetros del lugar.

Kaylee, Madison, Xana y Ethan tenían entre 20 y 21 años al momento del ataque. Netflix La detención de Kohberger paralizó a la opinión pública por su perfil académico. Finalmente, el acusado fue co