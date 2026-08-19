La emotiva despedida del hermano e hijo de las víctimas del trágico accidente de la Ruta 60

La muerte de Rosario y Juana Masó , de 19 y 20 años, y de su madre, Ariadna Tillar , dejó a una familia atravesada por el dolor tras la tragedia vial ocurrida el domingo en la Ruta 60, en Maipú , donde la Volkswagen T-Cross en la que viajaban chocó de frente contra un Peugeot 504 conducido por Oscar Aníbal Mercau .

En medio de la conmoción por la pérdida de las tres mujeres, el hermano de las jóvenes e hijo de Ariadna Tillar compartió un sentido mensaje en Instagram recordando su relación con su madre, sus hermanas, reviviendo momentos y dándoles una despedida.

Rosario y Juana fallecieron durante la noche del lunes en el Hospital Central p roducto de las graves lesiones sufridas en el accidente, mientras que su madre Ariadna Tillar murió , durante la noche del martes en el Hospital Perrupato , luego de que su cuadro de salud empeorara.

“No quería y jamás hubiera pensado hacer esto: despedirme de mis hermanitas y mi mamá, mi mundo, mis mujeres”, escribió el joven al comenzar su mensaje, en el que recordó a las tres y las escenas cotidianas que compartían: “Las que me esperaban cuando venía de trabajar, las que se enojaban si venía tarde, las que me llamaban a cualquier hora para saber de mí, por las que hubiera dado mi vida”.

En medio del dolor, les pidió que permanecieran juntas y que cuidaran de la familia como lo habían hecho en vida. “Sé que no voy a ser el mismo después de todo esto, pero no dejen que nos caigamos y dennos fuerza a toda la familia. Las voy a amar toda mi vida”, expresó.

El emotivo mensaje del hermano de Rosario y Juana e hijo de Ariadna Tillar.

El joven también reconoció que no encuentra palabras para explicar el dolor que atraviesa. “No hay texto para explicar el dolor que tengo y con el que voy a vivir el resto de mi vida”, escribió, antes de asegurar que la familia seguirá adelante junto a su padre: “Acá vamos a seguir con el papi por ustedes”.

Finalmente, cerró la publicación con una última despedida para sus hermanas y su madre: “¡GRACIAS POR TODO, MIS VIDAS! Q.E.P.D. JUANA MASÓ, ROSARIO MASÓ, ARIADNA TILLAR”.

La publicación fue realizada luego del trágico accidente que terminó con la vida de las dos hermanas y su madre. Rosario y Juana, de 19 y 20 años, habían sido trasladadas al Hospital Central tras el choque ocurrido en la Ruta 60, pero murieron durante la noche del lunes. Ariadna Tillar, en tanto, también había resultado gravemente herida en el siniestro, y falleció durante la noche de este martes en el Hospital Perrupato, en Maipú.

El trágico accidente vial en la Ruta 60

Las dos jóvenes y su madre viajaban a bordo de la Volkswagen T-Cross que durante la tarde del domingo conducía su tío, Martín Omar Tillar (52), por la Ruta 60, acompañado también por su pareja, Florencia Bettalemmi (42).

El trágico acciente vial ocurrio durante la noche del domingo en la Ruta Provincial 60, en Maipú, Gentileza.

Eran cercas de las 20.30 cuando, de acuerdo con un testigo entrevistado en la escena, Tillar intentó adelantar un vehículo que venía delante suyo y, al abrirse hacia la otra vía, se encontró de frente con el Peugeot 504 conducido por Oscar Aníbal Fernández Mercau (48), más conocido como el "Chacha", un árbitro oriundo de Tres Porteñas, San Martín.

A raíz de eso, se produjo un fuerte impacto frontal entre ambos vehículos, quedando los ocupantes atrapados en ambos rodados, por lo que se montó un importante operativo en la escena con intervención de personal policial y bomberos.

El operativo tras el siniestro

Oscar Fernández Mercau, el conductor del Peugeot 504, fue el primero de los heridos en perder la vida, mientras era trasladado en una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) hasta el Hospital Central.

Por su parte, Rosario Maso tuvo que ser trasladada de urgencia en el Helicóptero Halcón 3, desde el Hospital Perrupato de San Martín, hasta el Hospital Central, debido que su cuadro era extremadamente grave.

El estado en el que quedaron los dos vehículos tras el choque frontal. Gentileza.

En tanto, su hermana Juana Masso, fue llevada en ambulancia hasta el mismo centro asistencial; su madre Ariadna Tillar quedó internada en el Hospital Perrupato y su tío Martín Tillar fue llevado hasta el Hospital Lagomaggiore, donde permanecía hasta este martes internado en estado crítico, luchando por su vida. Por último, Bettalemmi quedó alojada en el Hospital El Carmen.

Con el paso de las horas y pese a los esfuerzos médicos, las dos hermanas terminaron falleciendo producto de las graves lesiones sufridas en el accidente.

Ariadna Tillar murió, durante la noche del martes en el Hospital Perrupato, luego de que su cuadro de salud empeorara, producto de las graves heridas sufridas durante el siniestro vial.

En la causa tomó intervención la fiscal de Tránsito Mariana Gutiérrez, quien aguardaba por la incorporación del resultado de los trabajos en la escena para determinar la mecánica del hecho, así como también la recepción de nuevas testimoniales en el expediente.

El mensaje de despedida fue compartido mientras la familia atraviesa las horas más difíciles tras el accidente que terminó con la vida de Rosario, Juana y Ariadna. En medio de la tragedia, sus palabras reflejaron el profundo vínculo que los unía y el dolor que deja una pérdida que, para sus seres queridos, cambió para siempre a toda la familia.