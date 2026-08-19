La historia del joven asesinado en Las Heras: el femicidio de su madre y un hermano preso por un asalto fatal

Un feroz ataque a tiros desembocó la madrugada de este miércoles en el asesinato de Franco Ezequiel Suáre z (20), alias el "Caco", en el barrio Democracia de Las Heras. Hace casi una década, en ese mismo sector, su madre, Mariana Noemí Suárez, fue víctima de un brutal femicidio. En tanto, un hermano suyo se encuentra preso por un asalto fatal.

El crimen se registró pasada la medianoche luego de que varias detonaciones de arma de fuego se escucharon en el interior de la citada barriada lasherina. Acto seguido, un llamado ingresó a la línea de emergencias 911 alertando sobre un herido de bala frente a la manzana C.

Inmediatamente, personal policial se desplazó hasta el lugar y entrevistaron a una vecina, quien les relató que escuchó los tiros y cuando salió a la calle se encontró al Caco tendido en el piso, malherido, por lo que un vecino lo asistió y lo trasladó hasta el Hospital Carrillo en su vehículo particular.

Una vez en ese nosocomio, los médicos advirtieron que presentaba un herido cortopenetrante en el abdomen, con afectación de la aorta, motivo por el cual lo derivaron rápidamente al Hosptial Lagomaggiore.

Pese a los esfuerzos médicos, cuando el joven ingresó al centro asistencial del oeste de la Ciudad de Mendoza, sólo pudieron constatar su deceso, producto de la gravísima herida sufrida durante el ataque.

Frente a eso, se le dio intervención a la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien dispuso los trabajos en la escena de la Policía Científica para desarrollar los peritajes pertinentes en la escena, así como también personal de Investigaciones para individualizar a los testigos.

A través de esas labores en el teatro del hecho se levantaron cuatro vainas servidas, posiblemente de calibre 9 milímetros, así como también una campera Adidas azul, un remera celeste con manchas de sangre, un cuellito negro, una campera de lana beige también con rastros hemáticos, una campera gris, un campera roja y gris, un pantlón negro, un morral gris, un par de auriculares inalámbricos, una pulsera, un guante negro, un par de zapatillas Nike negras, una pinza táctica, un cortaplumas bordó y un calzoncillo azul.

Todos esos elementos serán sometidos al análisis correspondiente en el marco de la investigación liderada por la fiscal Ríos, que ya tiene a un sospechoso en la mira, cuya identidad surgió de los primeros trabajos en la escena.

El dramático final de su madre

La muerte del Caco Suárez se produjo cuando faltaban casi tres meses para que se cumpliera un década desde que su madre fuera asesinada por su padre, en la misma barriada donde este miércoles ocurrió el crimen del joven.

El femicidio de la mujer tuvo lugar durante la noche del viernes 12 de noviembre de 2016 y fue su propia pareja, padre de sus ocho hijos, quien acabó con su vida de un disparo en el costado izquierdo del abdomen.

Carlos Martín Maravilla Bruna fue detenido horas después del hecho de sangre, mientras se ocultaba en una casa abandonada de El Algarrobal. Poco más de un año y medio después, en marzo de 2018, el hombre fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de su pareja.

Un hermano con perpetua por un asalto fatal

Por su parte, la dramática historia de la familia del joven asesinado este miércoles, continuó años después cuando un hermano suyo fue sindicado como autor del crimen en un asalto de Emiliano Miguel Fernández, un empleado de Cuyoplacas ultimado de un ladrillazo la madrugada del 14 de marzo de 2022.

Se trata de Héctor Fabián Maravilla Suárez, alias el Pitay, quien fue capturado horas después de matar al trabajador para robarle su bicicleta.

El "Pitay" Maravilla Suárez tras ser detenido por el crimen de Fernández. Archivo MDZ.

Finalmente, el asaltante terminó confesando el homicidio ante un juez y lo condenaron a prisión perpetua en el marco de un juicio abreviado celebrado a mediados de febrero de 2023.

Ahora, un nuevo hecho de sangre sacudió a la familia Maravilla Suárez, luego de que el Caco fue salvajemente ultimado en la puerta de su casa del barrio Democracia.