El asesinato ocurrió en el barrio Democracia. La víctima fue trasladada de urgencia, pero murió en el Hospital Lagomaggiore, producto des las heridas.

Un joven de 20 años fue asesinado de un disparo en Las Heras, en un hecho ocurrido durante la madrugada en el barrio Democracia. La víctima fue trasladada primero al Hospital Carrillo y luego al Lagomaggiore, donde los médicos confirmaron su fallecimiento. En la escena encontraron cuatro vainas calibre 9 milímetros.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 00, luego de que un llamado a la línea de emergencia 911 alertara sobre una persona herida. Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a una mujer que manifestó haber escuchado varias detonaciones.

Hallaron cuatro vainas y sangre en el lugar La víctima, identificada como Franco Ezequiel Suarez, habría estado acompañado por otras personas al momento del hecho. Primero fue trasladado al Hospital Carrillo y posteriormente derivado al Hospital Lagomaggiore, donde ingresó con una herida en el abdomen y los médicos constataron su fallecimiento.

En el lugar donde se produjo el hecho, los efectivos encontraron cuatro vainas servidas calibre 9 milímetros y manchas hemáticas.

La División Homicidios y Policía Científica trabajan para determinar cómo ocurrió el ataque y establecer las circunstancias que terminaron con la muerte del joven.