Quién es Duane Davis, el acusado del asesinato del rapero Tupac Shakur hace 30 años (y el libro de memorias que fue clave para incriminarlo)

Duane "Keffe D." Davis sugirió en varias ocasiones que pudo haber estado involucrado en el asesinato del rapero Tupac Shakur, ocurrido el 7 de septiembre de 1996.

Se lo dijo a investigadores de la policía en 2008 y 2009 y luego, cuando publicó un libro sobre su vida en 2019 -Compton Street legend (Leyenda de la calle Compton)-, insinuó su participación en el homicidio asegurando: "Soy uno de los pocos testigos vivientes del asesinato de Tupac".

Ahora, 30 años después del crimen que marcó la historia del hip-hop en EE.UU., Davis se enfrenta a un juicio en el que se podría convertir en el primer condenado por el asesinato.

En junio, una juez permitió que tanto el libro como una serie de entrevistas que Davis le dio a la policía en 2008 y 2009 bajo un acuerdo para que no se le incriminara, se usaran en el juicio que empezó con los argumentos orales el 17 de agosto.

La defensa de Davis intentó impedir el uso del libro como evidencia diciendo que muchas partes habían sido "ficcionalizadas" con el fin de vender copias, y que era imposible establecer qué era real y qué no basándose en el texto.

Pero la juez aseguró que Davis había adoptado todas las declaraciones en el libro como propias y en el texto asegura varias veces que estaba diciendo la verdad, por lo que le dio validez como material probatorio.

Keffe D. Davis, quien es el único de los supuestos ocupantes del carro en el que se cometió el asesinato que sigue con vida, se enfrentará al cargo de asesinato con arma mortal.

El crimen

Getty Images El asesinato de Tupac Shakur sacudió el mundo de la música en los años 90.

La importancia que ha adquirido el asesinato de Tupac a lo mejor se explica por el contexto en el que ocurrió: en la década de los años 90, las rivalidades entre pandillas alcanzaron el mundo del rap.

Los enfrentamientos entre las pandillas que dominaban Los Ángeles en ese momento (los Bloods —a menudo identificados con el color rojo— y los Crips, que se identificaban con el azul) se extendieron a las ondas radiales y se convirtieron en una rivalidad nacional, entre el rap de la costa este y el de la costa oeste de EE.UU.

Los dos sellos discográficos que mejor representaban esa rivalidad eran Death Row Records, del empresario Suge Knight -para el que cantaban estrellas como Tupac, Snoop Dogg y Dr. Dre-, y Bad Boy Records, de Sean "Diddy" Combs, con estrellas como The Notorious B.I.G. y Faith Evans.

La noche fatídica empezó cuando Tupac y Knight asistieron a un combate de boxeo entre Mike Tyson y Bruce Seldon en el MGM Grand de Las Vegas.

Después de la pelea, las cámaras de seguridad del hotel captaron a Tupac y a miembros de su séquito —quienes, según la policía, estaban vinculados a la pandilla callejera Mob Piru Bloods— agrediendo a un hombre llamado Orlando Anderson, presunto miembro de los South Side Compton Crips.

Unas tres horas después de la agresión, Tupac viajaba en el asiento del copiloto del BMW de Knight por Las Vegas cuando un Cadillac blanco se situó a su lado y abrió fuego.

Tupac recibió cuatro impactos de bala y falleció seis días más tarde.

Las presuntas confesiones de Davis

Getty Images El fiscal Binu Palal argumentó que Davis ha confesado su participación en diferentes ocasiones.

Según le contó el fiscal Binu Palal al jurado en su testimonio de apertura, la primera vez que Davis habló sobre su papel en el asesinato fue en 1998, en un caso independiente al de Tupac.

La policía había decidido interrogarlo después del asesinato de Notorious B.I.G., el famoso rapero de la costa este que murió en un asesinato similar al de Tupac, en 1997.

Pero Davis, al no tener información del caso de Notorious B.I.G., dijo que daría datos sobre el caso de Tupac si no se le incriminaba.

Palal además argumentó que, en 2019, Davis publicó su propio libro, en el que aseguraba estar furioso por la paliza que su sobrino Orlando Anderson había recibido. También dijo que estuvo en Las Vegas la noche de la pelea, que consiguió el arma, que viajaba en el Cadillac blanco y que le entregó el arma a otra persona.

"Un elemento constante en todas estas declaraciones es la ira visceral de Duane Davis hacia Tupac Shakur por haber agredido a su sobrino", dijo Palal.

También leyó una cita del libro de Davis: "Que se abalanzaran sobre mi sobrino nos dio la luz verde definitiva para hacerles pagar".

Pero para la defensa, el caso de la fiscalía se basa en hechos de "ficción".

El abogado de Davis, Michael Sanft, argumentó que el libro había sido "ficcionalizado" buscando vender copias y que era prácticamente imposible saber qué partes había escrito Davis en realidad.

Lo que pueda pasar

Getty Images Para la defensa de Davis, las declaraciones en el libro son una "obra de ficción".

En una entrevista concedida la semana pasada a un canal de noticias local, Davis negó haber estado en Las Vegas cuando asesinaron a Tupac y se desvinculó de las memorias que se le atribuyen.

"Yo no escribí ese libro", declaró Davis a Fox 5. "Lo escribió un escritor fantasma".

También afirmó que podría subir al estrado y testificar en su juicio.

"Si tengo que hacerlo, lo haré".

El juicio podría además adquirir mayor prominencia, dado a que en el pasado, Davis ha dicho que el rapero Sean "P.Diddy" Combs le ofreció US$1 millón por acabar con la vida tanto de Tupac como de Knight.

Combs cumple actualmente una condena de 50 meses de prisión tras haber sido declarado culpable de dos cargos de transporte con fines de prostitución en Nueva York. Ha negado reiteradamente haber estado involucrado en la muerte de Tupac.

Getty Images Davis ha acusado a Sean Combs de ofrecerle US$1 millón para acabar con la vida de Tupac y Knight.

La fiscalía ha divulgado una lista de más de 200 posibles testigos que podrían ser llamados a declarar, entre ellos familiares de Tupac, el exalcalde de Las Vegas Oscar Goodman y el exdetective de la policía de Los Ángeles Greg Kading.

Los fiscales también han mencionado a Knight, aunque no está claro si el empresario del rap testificará, dado que anteriormente había afirmado que no lo haría.

"Sería algo enorme, ya que nunca ha proporcionado a las autoridades información que condujera a la condena de nadie", señaló Kent. "Este juicio será como la Super Bowl para los expertos en derecho".

BBC

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FUENTE: BBC