Murió una nena de 4 años tras ser aplastada por un portón

La nena permanecía internada desde el lunes tras sufrir graves traumatismos al caerle encima un portón. Murió el martes luego de una cirugía de urgencia.

Una nena de 4 años murió en Córdoba luego de sufrir graves heridas al caerle encima un portón del garaje de su vivienda, ubicada en barrio Suárez. La pequeña permanecía internada desde el lunes en la Clínica Vélez Sarsfield y falleció el martes por la noche.

Según la información proporcionada por el centro de salud, la niña ingresó el lunes alrededor de las 19.30, trasladada por sus padres. De acuerdo con el relato familiar, se encontraba jugando con el portón del garaje cuando la estructura se habría descalzado y terminó cayendo sobre ella.

La menor llegó a la clínica con politraumatismos y un traumatismo de cráneo severo. Los médicos realizaron maniobras de reanimación y posteriormente los estudios determinaron que presentaba múltiples fracturas de cráneo y de la base del cráneo, además de una hemorragia cerebral.

Debido a la gravedad de las lesiones, fue sometida a una intervención de neurocirugía. Sin embargo, durante la internación sufrió múltiples paros cardíacos y finalmente murió el martes a las 20.47.

Investigan cómo cayó el portón Según la emisora radial Cadena 3, la Policía tomó conocimiento del fallecimiento durante la noche del martes, luego de ser informada por profesionales de la clínica.