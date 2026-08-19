Video: así actuó el ladrón de medidores que dejó diez domicilios sin gas natural en Las Heras

Una cámara de seguridad privada captó el accionar del ladrón de medidores que dejó sin gas natural a diez viviendas la madrugada del martes en Las Heras . El presunto ladrón , identificado como Emiliano David Méndez Matus , de 35 años, fue detenido con veinte caños de cobre , dos caudalímetros y una sierra. Quedó a disposición de la Justicia.

Las autoridades tomaron conocimiento sobre la seguidilla de robos a partir del llamado de una vecina a la línea de emergencias 911, que alertó sobre un sujeto merodeando las viviednas del barrio Pellicier , sobre calle Dean Funes al 2.100.

Cuando los policías de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) se desplazaron hasta ese lugar y entrevistaron a la llamante, quien reveló que junto a su marido detectaron la presencia del individuo en actitud sospechosa y que, repentinamente, les dejó de funcionar el gas en su propiedad.

Por eso, decidieron verificar el gabinete de gas y así descubrieron que le faltaba el caño de cobre del medidor. Acto seguido, verificaron las cámaras de seguridad de su domicilio y constataron que el ladrón fue captado mientras sustraía los elementos del interior del gabinete.

Las víctimas exhibieron a los funcionarios la filmación, a la que también tuvo acceso MDZ , en la que se observa a un malviviente vestido con una campera negra con capucha, pantalón claro y que llevaba una bolsa verde en sus manos.

Teniendo en cuenta esos datos, se realizó un patrullaje por las inmediaciones y lograron localizarlo en el interior de un descampado de calle Eva Duarte de Perón. El sujeto, al notar la presencia de los uniformados, huyó en dirección al callejón Morales 2.

La caída del sospechoso

Tras un seguimiento, los policías pudieron darle alcance en el cruce de callejón Morales 2 y calle El Progreso, donde fue requisado y se halló en el interior de una bolsa verde los veinte caños de cobre, dos medidores y la hoja de una sierra de unos 15 centímetros de largo, detallaron las fuentes del caso.

El hombre detenido y los elementos secuestrados durante el procedimiento. MDZ.

Posteriormente, los trabajos en la zona permitieron establecer que diez domicilios fueron afectados por los robos de cobre y, ante eso, se identificaron a las víctimas y las citaron a radicar las denuncias correspondientes.

En tanto, Méndez Matus fue trasladado hasta la Subcomisaría Iriarte, donde quedó alojado a la espera de que personal de la Oficina Fiscal Las Heras N°2 definiera su situación procesal.