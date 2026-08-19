Decomisaron 280 kilos de productos avícolas por irregularidades en un comercio de Las Heras

La mercadería fue decomisada luego de que se detectaran productos avicolas sin rotulación, problemas de higiene y equipos de refrigeración con irregularidades.

Un total de 280 kg de productos avicolas fueron decomisados luego de que detectaran irregularidades en el interior del comercio.

Un total de 280 kilos de productos avícolas y derivados fueron decomisados en una pollería de Las Heras luego de que una inspección detectara distintas irregularidades en la mercadería y en las condiciones del establecimiento. Los productos fueron retirados del circuito comercial y posteriormente desnaturalizados.

El procedimiento se realizó en un comercio ubicado sobre calle Lisandro Moyano, donde se llevó adelante una inspección con participación de personal de Bromatología. Durante el control fueron detectadas diferentes falencias vinculadas tanto con la conservación de los alimentos como con las condiciones generales del local.

Los productos presentaban irregularidades Entre las irregularidades encontradas se advirtieron problemas edilicios, falta de mantenimiento, higiene y orden, además de la elaboración de productos panificados sin contar con la habilitación correspondiente.

La inspección también permitió detectar mercadería sin rotulación, lo que impedía verificar adecuadamente su procedencia y características, junto con deficiencias en los equipos utilizados para mantener los productos refrigerados.

Ante el conjunto de irregularidades, se dio intervención a la Oficina Fiscal Las Heras, desde donde se dispuso el decomiso de los productos. La mercadería retirada, que alcanzó los 280 kilos, fue posteriormente desnaturalizada para impedir su comercialización.