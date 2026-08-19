Femicidio en Rosario: asesinó a su exesposa en una farmacia y fue detenido tras intentar quitarse la vida

Una mujer de 56 años fue asesinada a puñaladas por su exesposo dentro de una farmacia del centro de Rosario . El femicidio ocurrió este miércoles por la mañana, minutos antes de las 10, en el comercio ubicado en la esquina de Dorrego y Zeballos , donde la víctima trabajaba.

La mujer fue identificada como Carina Andrea Candelas . Según los primeros testimonios y la reconstrucción realizada por los investigadores, su exesposo, Martín B., de 55 años , ingresó al local y fue directamente hacia ella. Luego la llevó hasta un depósito, donde la atacó con un arma blanca. " La metió en un cuartito, ella empezó a gritar auxilio y él salió corriendo" , contó una de las empleadas de la farmacia, según publicó Rosario3.

El ataque le provocó múltiples heridas en el pecho . Una ambulancia llegó poco después al lugar, pero los médicos no pudieron salvarla. La fiscal María Laura Riccardo confirmó posteriormente que la víctima sufrió siete puñaladas y presentaba signos de defensa .

Tras el ataque, el hombre escapó de la farmacia a bordo de un Citroën C-Elysée azul . Con la descripción aportada por los testigos, los investigadores comenzaron a rastrear el vehículo y finalmente lo encontraron en Colón al 2000 . El auto quedó atravesado sobre la vereda. El sospechoso ingresó rápidamente al edificio y dejó el vehículo sin llegar siquiera a guardarlo en la cochera.

La policñia rodeó la farmacia en la que ocurrió el asesinato. / Foto: Rosario 3

La Policía desplegó entonces un operativo cerrojo para impedir una nueva fuga . Minutos después, los efectivos localizaron al hombre en la terraza del edificio y evitaron que se quitara la vida.

El acusado se encontraba herido y ensangrentado y llevaba una botella de alcohol. Finalmente fue detenido y quedó a disposición de la Justicia. En la escena del crimen, además, los investigadores encontraron el cuchillo que habría utilizado para atacar a Candelas.

Investigan un posible historial de hostigamiento

Uno de los principales ejes de la investigación está puesto en la relación que mantenían la víctima y el acusado. Según los datos aportados por familiares y compañeras de trabajo a la fiscalía, Candelas se había separado de Martín B. en diciembre.

Desde entonces, según los testimonios reunidos hasta el momento, se habría iniciado una situación de hostigamiento hacia la mujer. De acuerdo con esos relatos, el hombre la perseguía por la calle, circulaba en su Citroën por los lugares que ella frecuentaba y la buscaba o le gritaba. "Todos relatan episodios de hostigamiento, no amenazas desde el delito penal, pero sí estos hechos", explicó la fiscal Riccardo.

La Justicia busca determinar ahora si esos episodios pueden ser vinculados con el femicidio y si existieron otros antecedentes que permitan reconstruir la situación que atravesaba la víctima antes del ataque.

Para eso, la fiscalía solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad de la farmacia y de la vía pública, no solamente correspondientes a este miércoles, sino también de semanas anteriores. El objetivo es encontrar registros que permitan corroborar los testimonios sobre el supuesto seguimiento y hostigamiento.

Mientras avanza la investigación, las demás empleadas que se encontraban en la farmacia no sufrieron heridas de gravedad, aunque algunas presentaron lesiones superficiales como consecuencia de la violenta secuencia.