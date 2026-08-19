Imputaron por exceso en la legítima defensa al confeso autor del crimen en Guaymallén

La investigación por el asesinato de Nicolás Agustín Basualdo ( 25 ), el joven ultimado de un disparo en el pecho el mediodía del lunes en el distrito de Colonia Segovia, Guaymallén, dio un paso clave. En las últimas horas, el presunto autor del crimen fue imputado en las últimas horas y pasó a la cárcel.

Se trata de Mauro Antonio Alcaíno Morales , de 30 años, quien fue acusado por la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legitima defensa de terceros y por tenencia ilegal de arma de fuego .

Tras la decisión de la Fiscalía, Mauro Antonio Alcaíno Morales permanecerá detenido y a disposición de la justicia mientras avanza la investigación por el homicidio de Basualdo.

De acuerdo con la reconstrucción incorporada al expediente y los testimonios reunidos, el homicidio ocurrió durante el mediodía del lunes en Colonia Segovia, Guaymallén, cuando Basualdo llegó al domicilio de Morales junto a familiares y amigos para reclamar por pertenencias que les habían sido robadas . El grupo ingresó al terreno ubicado en callejón San Lorenzo aprovechando que la tranquera se encontraba abierta. Allí se encontraron con Morales, quien estaba acompañado por dos hombres y dos mujeres .

El reclamo derivó en una discusión que rápidamente escaló hasta convertirse en una riña. En medio del altercado, Morales efectuó un disparo con una carabina calibre 22 corto que impacto de lleno en el pecho de Basualdo.

Nicolas Agustín Basualdo fue asesinado de un disparo en el pecho.

Tras el hecho, la víctima, fue subida a un vehículo particular con la intención de trasladarla hasta el Microhospital Puente de Hierro. Sin embargo, durante el trayecto fueron interceptados por una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) en la intersección de Tabaera y Grenon.

El personal médico asistió al joven, pero no pudo revertir su estado. Basualdo había sufrido una importante pérdida de sangre y finalmente se confirmó su muerte como consecuencia de la herida provocada por el disparo.

Reconoció el crimen y dio su versión de lo ocurrido

Tras el crimen, los investigadores secuestraron el arma homicida y avanzaron sobre las personas que se encontraban en el lugar. Cinco sospechosos, tres hombres y dos mujeres, de entre 19 y 30 años fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la fiscal de Homicidios Claudia Rios, que tomó declaraciones y reunió elementos para determinar qué participación tuvo cada uno de los involucrados en el hecho

Entre ellos estaba Morales, quien reconoció haber accionado el arma de fuego que terminó con la vida de Basualdo. Esa admisión fue incorporada a la investigación y resultó determinante para avanzar con la imputación en su contra.

El lugar donde se produjo el asesinato de Basualdo.

Sin embargo, el acusado sostuvo una versión diferente respecto de las circunstancias en las que realizó el disparo. Morales manifestó que actuó para defenderse y afirmó que Basualdo había ingresado al terreno sin autorización, por lo que habría tomado el arma ante esa situación. A raíz de eso, los detectives analizaon si existió una situación de exceso de la legítima defensa.

Con la imputación y la permanencia de Mauro Antonio Alcaíno Morales en prisión, la causa entra ahora en una nueva etapa. La Fiscalía continuará con la recolección de pruebas y el análisis de los testimonios para determinar las circusntancias en las que ocurrio el hecho de sangre y el papel que tuvieron los demas involucrados en el homicidio de Nicolas Basualdo.