Asesinato en Las Heras: se entregó un amigo de la víctima y dijo que le disparó por accidente

Un joven de 18 años se presentó la tarde de este miércoles ante las autoridades y dijo ser el autor del asesinato de Franco Ezequiel Suárez , ocurrido horas antes en el barrio Democracia de Las Heras . Se trata de Salvador Guillermo Soria , un amigo de la víctima que aseguró haberle disparado de manera accidental mientras manipulaba un arma de fuego.

El sospechoso ya se encontraba en la mira de los detectives de la División Homicidios , ya que otro amigo de Suárez declaró en el expediente y aportó su identidad, marcándolo como responsable de la muerte del chico de 20 años.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que la versión del presunto autor y del testigo coinciden en que ambos se encontraban junto a la víctima y tenían en su poder una pistola de alto calibre. Aparentemente, los jóvenes efectuaron algunos disparos para probarla y uno de esos plomos terminó impactándo accidentalmente en la humanidad de Suárez.

Asustados por la situación, surge de la reconstrucción, tanto el muchacho que accionó por error el arma como el testigo presencial, se retiraron del lugar y dejaron malherido a su amigo, quien terminó perdiendo la vida luego de ser trasladado al Hospital Lagomaggiore , en la Ciudad de Mendoza.

Horas después de que se iniciaron los trabajos en la escena del crimen, en donde los pesquisas levantaron cuatro vainas servidas y secuestraron varias ropas y pertenencias con manchas de sangre, se logró individualizar al testigo presencia del hecho.

La situación del sospechoso

Posteriormente, ese joven fue localizado y aportó su versión de los hechos, que permitió encaminar la investigación contra Soria. Finalmente, pasado el mediodía el principal sospechoso se presentó en una dependencia lasherina y quedó a disposición de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien lidera la instrucción.

Se espera que en las próximas horas la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) defina la situación procesal del sindicado disparador, teniendo en cuenta que la principal hipótesis apunta a que Suárez fue ultimado en el marco de un episodio accidental.

El homicidio en Las Heras

El hecho de sangre se registró pasada la medianoche luego de que varias detonaciones de arma de fuego se escucharon en el interior de la mencionadabarriada lasherina. Acto seguido, un llamado ingresó a la línea de emergencias 911 alertando sobre un herido de arma de fuego en el frente de una vivienda de la manzana C.

Policías se desplazaron inmediatamnte hasta el lugar y hablaron con una vecina que les relató haber escuchado los tiros y que, cuando salió a la calle, se encontró a Franco Suárez, más conocido como el "Caco", tendido en el piso con manchas de sangre.

Franco Suárez, alias el Caco, la víctima del hecho de sangre en Las Heras. MDZ.

Acto seguido, un vecino lo asistió y lo trasladó hasta el Hospital Carrillo en su vehículo particular. Allí, los médicos notaron que presentaba una herida cortopenetrante en el abdomen, con afectación de la aorta, por lo que decidieron derivarlo al Lagomaggiore.

Pese a los esfuerzos de los profesionales de la salud, cuando Suárez ingresó al centro asistencial del oeste de la Ciudad de Mendoza, sólo pudieron constatar su muerte, producto de la grave herida de bala sufrida.

Tras eso, tomó intervención la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien dispuso los trabajos en la escena de la Policía Científica para desarrollar los peritajes pertinentes en la escena, así como también personal de Investigaciones, que avanzó con las testimoniales y encaminó la causa.