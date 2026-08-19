Detuvieron a un comisario de la policía provincial por una investigación de narcotráfico

La detención de Daniel Alejandro Rosatelli , integrante en actividad de la Policía de Entre Ríos , se produjo este miércoles en el marco de una investigación por narcotráfico . El procedimiento estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA) , luego de que la Justicia provincial dispusiera que todas las medidas vinculadas con el comisario fueran realizadas por esa fuerza.

El caso se inició el 13 de febrero , cuando la Policía local realizó un procedimiento en el que s ecuestró alrededor de 1.300 kilos de marihuana . A partir de ese operativo, los investigadores comenzaron a reconstruir cómo se había organizado el traslado de la droga y analizaron los vehículos, movimientos y personas que podrían haber intervenido.

Uno de los elementos que quedó bajo investigación fue la camioneta utilizada para transportar la marihuana , que habría sido provista por Rosatelli , quien se encontraba en actividad dentro de la fuerza policial.

A partir de los avances de la investigación, la Justicia provincial ordenó que las medidas relacionadas con Rosatelli fueran llevadas adelante por la Policía Federal Argentina . En ese contexto, los efectivos federales realizaron este miércoles una serie de allanamientos y concretaron la detención del comisario.

La investigación apunta ahora a establecer cuál fue el grado de participación que tuvo Rosatelli en la maniobra, por qué el vehículo que habría proporcionado terminó siendo utilizado para trasladar la marihuana y qué conocimiento tenía sobre el destino que tendría la camioneta.

Presuntas amenazas

Uno de los ejes del expediente está relacionado con la adquisición de la camioneta utilizada para transportar el cargamento de droga. También se analiza un conflicto que Rosatelli habría mantenido con quien había sido el vendedor del vehículo. Ese episodio incluyó una denuncia por presuntas amenazas con un arma de fuego.

La Justicia deberá determinar si esa situación tuvo alguna relación con la utilización posterior de la camioneta en el traslado de la marihuana y cuál fue, en caso de corresponder, la intervención del comisario.

Desde el Gobierno de Entre Ríos respaldaron el procedimiento que terminó con la detención del funcionario policial. El Ministerio de Seguridad y Justicia y la Jefatura de la Policía de Entre Ríos manifestaron su "plena colaboración con la Justicia Federal para el esclarecimiento de los hechos investigados" y señalaron que pusieron a disposición de la magistratura toda la información y los elementos que sean requeridos".

Quién es Daniel Rosatelli

Daniel Alejandro Rosatelli es comisario y abogado de la Policía de Entre Ríos. Su apellido también tiene un antecedente relevante dentro de la institución: es hijo de Juan Ramón Rosatelli, quien fue subjefe de la Policía de Entre Ríos. A su vez, ocupó un lugar de relevancia institucional durante distintas gestiones del peronismo en la provincia y permaneció en ese ámbito hasta diciembre de 2015.