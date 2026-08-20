La insólita revelación de Darío Barassi sobre su vida sexual que dejó sin palabras a Mario Pergolini

Barassi habló sin filtro con Pergolini sobre su vida sexual, contó el reclamo que le hizo su esposa y terminó revelando algo inesperado.

Darío Barassi fue el invitado de este jueves de Otro día perdido.

Darío Barassi pasó por Otro día perdido este miércoles y protagonizó un divertido momento al hablar sobre distintos aspectos de su vida personal. Durante la charla, el conductor aprovechó una serie de comentarios del actor para indagar en un tema íntimo que terminó generando una inesperada confesión.

La conversación tomó ese rumbo después de que Barassi bromeara en varias oportunidades con "hacer el amor". Ante la insistencia del actor, Mario Pergolini quiso saber cómo estaba viviendo actualmente su vida sexual y le preguntó: "¿Estás en tu momento volteador?".

Esto fue lo que dijo Darío Barassi en Otro día perdido "No es un momento tan sexual de mi vida", confesó el conductor de ¡Ahora Caigo!. Luego contó que, recientemente, su esposa le había hecho un comentario que lo tomó por sorpresa: "Recién me dijo una frase que no sé si decirla porque ella es psicóloga, pero fue un comentario muy gracioso sobre la falta de actividad sexual en el hogar".

La anécdota despertó la curiosidad del periodista, que quiso saber si se trataba de un reclamo habitual y si su mujer se lo había planteado con humor. "Fue muy graciosa. Fue un comentario cortito, te diría que fueron cuatro palabras", explicó el actor. "Puede pasar porque tenemos dos hijas y trabajamos", añadió el abogado.