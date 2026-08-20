Facundo Arana reabrió su corazón por María Susini a pesar de estar distanciados: "Si no es con María, no quiero nadie más""

Frente a las cámaras de El Nueve, el actor echó por tierra los rumores de un nuevo noviazgo y remarcó que sus sentimientos siguen intactos.

A varios meses de confirmar su separación de María Susini, Facundo Arana volvió a referirse al lazo que mantiene con la madre de sus tres hijos, India, Yaco y Moro. En una distendida charla con el programa Implacables, el actor dejó en claro que el cariño hacia la modelo continúa firme.

Durante la entrevista, el artista remarcó la importancia de priorizar la armonía familiar tras casi dos décadas compartidas. Además, descartó cualquier tipo de conflicto personal en esta etapa de distanciamiento.

Las emotivas palabras del actor a su ex pareja “Cuando hay puro amor y lo hay, entonces separados o no separados, lo de estar separados o juntos es un detalle al lado de todo lo otro”, reflexionó ante las cámaras de El Nueve.

El artista aseguró que no contempla comenzar una historia afectiva con ninguna otra mujer. Instagram Facundoaranatagle. En ese sentido, Arana profundizó sobre el modo en que encararon el proceso en el ámbito privado. “¿Qué es estar separado? Si amás, amás. Lo que pasa es que ya te vuelvo a decir, a veces separado es peleado y no es lo que nos pasa, gracias a Dios, no es lo que nos pasó”, explicó.

El momento más revelador llegó al ser consultado sobre la posibilidad de encarar una nueva pareja a futuro. El actor fue categórico y descartó cualquier romance. “Si no es con María, no quiero nadie más nunca más. No, olvidate. No, no”, afirmó con contundencia.