¿Qué ver en el cine? MDZ Show te recomienda dos películas pochocleras que estrenan hoy y no te podés perder

En las grandes salas de cine no importa el cambio de clima y las novedades siguen presentes. Tomá nota de las dos películas que estrenan hoy y te recomendamos desde MDZ.

Pasaron las vacaciones, empezó el segundo cuatrimestre y las películas que han llegado a la pantalla grande han dado que hablar. Sin embargo, cada jueves la cartelera se actualiza y en MDZ Show te recomendamos la más esperada del año para que corras a comprar tu entrada y disfrutes de un buen rato en la sala de cine.

Estrenos de cine para hoy: la película que llega para que disfrutes a pleno Tu corazón será destrozado Sinopsis: Polina llega a un nuevo colegio intentando pasar desapercibida, pero rápidamente se convierte en el blanco de los abusos de sus compañeros. Cuando el chico más temido del colegio interviene, ella acepta un trato inesperado: él fingirá ser su novio para protegerla, pero ella deberá seguir todas sus reglas. Lo que comienza como un acuerdo frío termina convirtiéndose en una relación intensa donde los sentimientos reales comienzan a aparecer… y donde cualquier error puede terminar rompiendo un corazón.

Duración: 134 minutos

Elenco: Daymon Cherednikm, Nataliya Derbenevam, Ramaz Chiaureli

La noche del demonio: están entre nosotros Sinopsis: Amelia Eve interpreta a Gemma, una joven madre que cría a su hija en la casa donde creció y descubre que puede viajar al Más Allá, el reino purgatorial de las almas perdidas en el corazón del universo de Insidious. Cuando algo maligno la persigue, Gemma descubre una habilidad que lo cambia todo: no solo puede entrar al Más Allá, sino que también puede traer de vuelta al mundo real a quienes viven allí. Una vez que los demonios se dan cuenta de su poder, nuestro mundo se convierte en su patio de recreo.